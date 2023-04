Ciclismo: Mélanie Bosonin sul podio del Trofeo Bussolati

Ancora in grande evidenza le due valdostane che indossano la maglia della Cicli Fiorin Cycling Team, Chantal Cuaz e Mélanie Bosonin, nel parmense, nel Trofeo Bussolati Asfalti di Bianconese, in due gare concluse in volata.

Negli Esordienti Donne, primo e secondo anno al via insieme, epilogo in volata dopo 28 km di gara, in 49’00” alla media di 34,266 km/h, a imporsi è Anna Bonassi (Mazzano), a precedere Viola Invernizzi (Team Serio) e Vivienne Cassata (Busto Garolfo). In 8° posizione assoluta, terza delle ‘primo anno’, Mélanie Bosonin, che nella classifica di categoria è preceduta da Giulia Lombardi (Cesano Maderno) e Emma Cocca (Mazzano), rispettivamente sesta e settima assolute.

Negli Allievi Donne, gruppo di testa che si gioca la vittoria in volata e, dopo 55,300 km in 1h 33’00” alla media di 35,667 km/h, il successo va a Emma Vanuzzo (BiciFestival) a precedere Sofia Delle Fontane e Melania Minichini, entrambe della Vangi Ladies Cycling Team, con Chantal Cuaz che chiude al 22° posto.