Successone di “Bicimparo – Kinder Joy of Moving 2023” a Saint-Pierre

Sette postazioni con prove diverse, quattro livelli di difficoltà a scelta dei giovanissimi concorrenti, ma soprattutto un pomeriggio all’insegna del divertimento, mettendo in luce il livello di abilità in sella alla propria bici. Ieri pomeriggio, in località Breylan di Saint-Pierre, la Rdr Sport School ha organizzato la fase regionale di ‘Bicimparo – Kinder Joy of Moving”, manifestazione aperta alle categoria dai G1 ai G6, e ai non tesserati dai 5 ai 15 anni.

A rotazione nelle varie piazzole, il concorrente poteva scegliere il grado di difficoltà da affrontare e, in base a questo, conquistare dai 40 ai 10 punti in base al livello di abilità dimostrato. Tre ‘G’ hanno conquistato, nel totale, 250 punti, e sono il G5 Ilan Bianquin (Gs Lupi Valle d’Aosta) e i ‘G6’ Claudio Fianco (Orange Bike Team) e Andrea Ianniello (Rdr Sport School). Al quarto e quinto posto, ma non in classifica in quando non della categoria Giovanissimi, la coppia del Vc Courmayeur MB, Stefano Pillon e Gilles Blanc.

Al femminile, in 16° posizione assoluta, è la G6 dell’Orange Bike Team, Amelie Cerise (215 punti), seguita dalla compagna di sodalizio, Maelys Cortese (Orange Bike Team; 200) e da Amelie Berlier (Cicli Lucchini; 180).