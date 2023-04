Confermata la finestra di bel tempo sui ghiacciai del Monte Rosa: il XXIII Trofeo Mezzalama partirà alla 6:30 da Breuil-Cervinia

Manca davvero poco al via del XXIII Trofeo Mezzalama: sabato mattina alle ore 6:30 dal centro di Breuil-Cervinia 206 squadre (17 nazioni) partiranno per la lunga cavalcata sui ghiacciai del Monte Rosa con destinazione Gressoney-La-Trinité.

Il traguardo dista 45 chilometri e per raggiungerlo gli atleti toccheranno tre quattromila (la vetta del Castore (4126 m), il Naso dei Lyskamm e la Roccia della scoperta (4177 m)) per un dislivello positivo di 3272 metri.

Le previsioni meteo, redatte dalla Società Meteorologica di Luca Mercalli che affianca il Trofeo Mezzalama, ha annunciato dopo le nevicate di questi giorni un miglioramento delle condizioni a iniziare dalla notte di venerdì.

Sabato il cielo sarà da poco a parzialmente nuvoloso con nubi elevate e banchi nuvolosi a quote medio-alte con temperature di -11/-6 gradi a 4000 metri.

Matteo Eydallin, vincitore di ben 5 edizioni del Trofeo Mezzalama, correrà in squadra con Davide Magnini e Robert Antonioli. E’ questa la squadra che viene data per favorita, ma gli alpini del Centro Sportivo Esercito dovranno difendersi dagli attacchi del team francese formato da Samuel Equy, Xavier Gachet e da Matheo Jacquemoud. Senza contare che un posto sul podio vorranno conquistarlo anche William Boffelli, Federico Nicolini e Alex Oberbacher che compongono il team C.A.M.P. . Occhi puntati anche sulla squadra internazionale dell’austriaco Jakob Herrmann con gli svizzeri Werner Marti e Martin Anthamatten e sulla squadra di Michele Boscacci, Nadir Maquet e Maximilien Drion Du Chapois.

In campo femminile i pronostici sono a favore della squadra del Centro Sportivo Esercito che schiera Giulia Murada, Alba De Silvestro e Giulia Compagnoni. A rendere dura l’impresa delle azzurre ci penseranno le francesi Candice e Léna Bonnel con Perrine Gindre e la squadra di Marianna Jagercikova (SK), Elena Nicolini (ITA) e Iwona Januszyk (PL).

Lo streaming video per seguire la competizione inizierà alle ore 8:15 e sarà visibile sui canali social del Trofeo Mezzalama e sul sito www.trofeomezzalama.it

Silvano Gadin, voce storica della “Maratona dei Ghiacciai”, avrà come inviati in campo Maurizio Torri, Elisa Calcamuggi e Dennis Brunod.

Per chi invece ha scelto di vivere in prima persona l’emozione del Mezzalama gli impianti Breuil-Cervinia/Plateau Rosa apriranno dalle ore 5 alle ore 8. Gli impianti con la tratta Gabiet/Passo dei Salati/Punta Indren apriranno alle ore 6:30. Il prezzo per l’utilizzo degli impianti sarà di 10€.