Le UTMB World Series introducono una nuova politica di gravidanza e partecipazione alle gare per sostenere le donne nel trail running

Gli organizzatori delle UTMB® World Series si impegnano a sostenere le madri e i loro partner attraverso l'introduzione di una nuova politica relativa alla gravidanza che si applicherà a tutti i 35 eventi del circuito a partire dalla stagione 2023.

La politica - che include linee guida relative alla priorità di iscrizione per le atlete in gravidanza, per gli atleti con un partner in gravidanza e per le atlete che adottano o partoriscono tramite maternità surrogata - incoraggia i corridori a tornare sui sentieri in modo sicuro e in un periodo di tempo che tenga conto delle circostanze individuali dopo la nascita. Per gli eventi che prevedono un sorteggio, tra cui UTMB® Mont-Blanc, Lavaredo Ultra Trail™ by UTMB® e Eiger Ultra Trail™ by UTMB®, la politica prevede che le atlete ricevano un rimborso completo e una priorità di iscrizione da utilizzare entro cinque anni per le gare delle categorie 50K, 100K e 100M, ed entro due anni per le gare di 20K.

Per tutti gli altri eventi, il nuovo regolamento consente alle donne che rimangono incinte dopo l'iscrizione di posticipare l'iscrizione fino a due anni per la stessa gara o di ricevere un rimborso completo. I partner delle donne incinte e i genitori che adottano o partoriscono tramite maternità surrogata avranno la possibilità di posticipare l'iscrizione fino a due anni o di ricevere un rimborso completo.

La politica è stata creata a seguito di un lungo processo di consultazione, che ha visto la partecipazione di professionisti dello sport e della medicina, della Pro Trail Runners Association e di atleti come Sophie Power, che nel 2018 è balzata agli onori della cronaca per una foto che la ritraeva mentre allattava durante la gara UTMB.

Sophie Power, fondatrice di SheRACES, ha dichiarato: "Sono lieta che gli organizzatori delle UTMB World Series stiano lanciando una politica innovativa sulla gravidanza e partecipazione alle gare, che invita tutte le donne a tornare a correre quando sono pronte. Noi di SheRACES non vediamo l'ora di continuare a lavorare con UTMB World Series in futuro, condividendo le nostre conoscenze per garantire che un maggior numero di donne partecipi a questi eventi iconici".

La nuova politica fa parte di uno sforzo collettivo da parte di tutti gli organizzatori delle UTMB World Series per incoraggiare la partecipazione di un maggior numero di donne in questo sport e per consolidare l'impegno costante di UTMB Group per le pari opportunità. In linea con le azioni messe in atto negli anni precedenti, nel 2023 gli atleti élite donne e uomini saranno equamente rappresentati sulla linea di partenza di tutte e tre finali del circuito UTMB World Series al leggendario UTMB Mont-Blanc, grazie al nuovo sistema sportivo che permette agli atleti élite di qualificarsi attraverso una serie di gare durante l'anno.

Gli organizzatori del circuito si impegnano inoltre a garantire una copertura mediatica e una rappresentazione paritaria sulle piattaforme di comunicazione, tra cui UTMB Live, e a garantire la parità di premi in denaro tra atleti uomini e donne.

Le UTMB® World Series sono il circuito di trail running per eccellenza che riunisce i migliori atleti del mondo e i corridori amatoriali in eventi internazionali di altissimo livello che si svolgono in alcuni dei luoghi più belli del pianeta.