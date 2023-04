Ciclismo: "Bicimparo – Kinder Joy of Moving" apre la stagione in VDA

"Bicimparo – Kinder Joy of Moving" è l’evento non agonistico che si svilupperà in 27 manifestazioni organizzate in 16 diverse regioni italiane, riservato ai ragazzi e alle ragazze iscritti alle Scuole di ciclismo, che si cimenteranno in prove di abilità articolate in sette aree distinte; la manifestazione è aperta anche ai non tesserati.

La gara di easy bike trial – riservata per i G1 ai G6 – è un percorso per i mini-bikers non tesserati, da 5 ai 15 anni, in Valle d’Aosta andrà in scena sabato 22 aprile, dalle 15 alle 18, e sarà organizzata dalla Rdr Sport School, nel sito sportivo di Saint-Pierre, in località Breyant.

L’organizzazione mette a disposizione balance-bike e caschi e ci sarà un premio di partecipazione per tutti, offerto dalla Federazione ciclistica italiana; alla giornata-evento sono ammessi al massimo duecento concorrenti.