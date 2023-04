Soirée Vertikal: Tutto esaurito per la seconda edizione

Il circuito Soirée Vertikal strega ancora una volta gli appassionati di trail e vertical e fa di nuovo registrare numeri da record. I 250 pettorali messi a disposizione per la tappa di apertura - 50 in più rispetto allo scorso anno - sono esauriti in pochissimo tempo, tanto che l’organizzazione ha deciso di aggiungerne qualcuno per accontentare anche le ultime richieste. Circa 220 persone hanno sottoscritto l’abbonamento all’intero circuito, che garantisce la presenza alle quattro prove, oltre che la partecipazione al grande sorteggio finale. Ormai quasi terminati anche i dorsali per le restanti tre gare.

Continua dunque a essere apprezzata la formula ideata da Technosport, che dallo scorso anno (dopo alcuni rinvii causati dalla pandemia) ha deciso di proporre un mini-circuito infrasettimanale e serale, un punto di ritrovo per liberare la mente, correre in compagnia e sfidare prima di tutto il cronometro. Nei quattro mercoledì infatti, nessuna partenza in linea ma solo a intervalli di 15 secondi. Una formula che non permette di gestire grandi numeri, ma che dà la possibilità ai concorrenti di organizzare al meglio il post-lavoro, arrivando alla partenza anche pochi minuti prima di allacciare le scarpe e prendere il via.

Si partirà mercoledì 26 aprile con La Balade du Parc, una prova inedita che si svolgerà sui sentieri di Champdepraz. Tra gli iscritti Henri Aymonod, Lisa Borzani, Thierry Brunier, Dennis Brunod, Giulia Collavo, Fabiola Conti, Camilla De Pieri, Alex Déjanaz, Massimo Farcoz, Giuseppe Lamastra, Chiara Pino, Marcella Pont, Alessandro Saravalle, Claudia Titolo e moltissimi altri nomi del panorama sportivo valdostano.

La seconda tappa è in programma mercoledì 17 maggio a Verrayes (Grimpette de l’Arboretum), la terza il 31 maggio a Charvensod (Sainte-Colombe) e la quarta il 7 giugno a Nus (Poyà au Petit-Fénis).

Da quest’anno Soirée Vertikal apre le porte anche ai più giovani, con il circuito Soirée Enfants senza classifica e all’insegna del divertimento e dell’amicizia. Gli under 15 partiranno alle 18 e correranno su percorsi a loro dedicati disegnati a Champdepraz (poco meno di 40 gli iscritti attuali), Verrayes e Nus. Tre tappe, anziché quattro, con la sola esclusione della prova di Charvensod.