Tennis: Esordio di Corinne Cornaz al torneo Internazionale a Nottingham con montepremi di 25.000 dollari

“È stato un periodo in cui ci sono stati pochi risultati e tanto lavoro, in cui mi sono sentita malissimo, in cui volevo mollare tutto. Tutto il lavoro e gli sforzi che facevo non venivo ripagati”. Dopo un momento scoramento Corinne Cornaz ha deciso di riprendere la racchetta e oggi esordirà a Nottingham.

“ Mi sono sentita un fallimento, una delusione di me stessa e dei miei genitori – precisa – ma è stato proprio grazie a loro che ho capito che i momenti brutti ci sono sempre e che la vera forza di una persona è rialzarsi e attraversarli nuovamente, ma questa volta da vincente”.

E ora è in Inghilterra e ha la possibilità di giocare un 25.000$, un torneo molto importante e di alto livello a Nottingham dove la prima testa di serie è la britannica Hariett Dart, 146 al mondo.

“Vado e do il massimo, senza aspettative con l'unico obiettivo di lottare ogni punto, ogni palla per avere più possibilità e questa volta concretizzarle, sapendo che comunque vada ho sempre la mia famiglia al mio fianco che da lontano mi supporterà”, conclude Corinne.