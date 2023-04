Ciclismo: Elisa Giangrasso ancora sul podio dell’Italia Bike Cup a Stevenà di Caneva

Dopo Albenga e Nalles, è andata in scena oggi, a Stevenà di Caneva (Pordenone) la terza tappa di Italia Bike Cup giovanile, giornata che vede Elisa Giangrasso sul podio di categoria.





Negli Allievi Donne primo anno, terzo posto di Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; 49’10”), nella gara vinta da Elisa Bianchi (Flanders Love; 48’18”) davanti a Nicole Azzetti (Four Es; 48’42”). In campo maschile, vittoria di Michele Falciani (Ktm Alchemist; 50’49”); 23° Fabien Borre (Cicli Lucchini; 58’12”).





Negli Allievi secondo anno, successo di Elia Rial (Gagabike; 48’22”), seguito da Pietro Cao (Team Bosco di Orsago; 48’28”) e da Federico Brafa (Biassono; 48’55”). In sesta posizione, un poco attardato a causa di due salti di catena. Mattia Agostinacchio (Xco Project – Francesco Racing; 49’56”).





Negli Esordienti primo anno, gradino alto del podio a Mattia Acanfora (Monticelli Bike; 21’02”); 16° Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team; 24’16”).





Enduro





Seconda tappa del 4Enduro Series, oggi, a Coggiola (Biella), con vittoria di Matteo Raimondi (Team Locca; 19’22”). Al 72° posto Manuel Dal Pozzo (Cicli Lucchini; 23’09”; 8° M3-4); 79° Enea Allegri (Vc Courmayeur MB; 23’21”; 16° Junior); 124° assoluta, 3° Open Donne, Emilie Polo (Guidi RosasBike; 24’29”); 144° Camilla Martinet (Cicli Lucchini; 5° Open Donne; 24’55”); 160° Mattia Tripodi (Cicli Lucchini; 25’17”; 33° M1-2); 190° Camilla De Pieri (Cicli Lucchini; 26’34”; 8° Open Donne); 200° Gianluca Peani (Vtt Arnad; 27’27”; 38° Elite Master). Negli Esordienti/Allievi, successo di Gabriele Bleu (Team Mangone; 15’15”). All’11° posto Andrea Vallet (Vc Courmayeur MB; 16’45”; 9° Allievi).





Strada





Quarta giornata del ciclismo giovanile, oggi, a Riccione (Rimini), con Chantal Cuaz ancora tra le protagoniste nella 48,100 km Allievi Donne. La valdostana della Cicli Fiorin e andata in fuga a otto chilometri dal traguardo, tentativo rintuzzato e vittoria decisa nella volata di gruppo, sprint vinto da Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli), al traguardo in 1h 18’05”, alla media di 36,961 km/h; Chantal Cuaz nelle posizioni di testa conclude in 17° posizione. Nella gara Esordienti Donne, vittoria di Sara Peruta, in 43’44” per coprire i 25,900 km del tracciato, percorso alla media di 35,534 km/h. Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team) conclude in 21° posizione assoluta, 8° nelle Esordienti primo anno.