Atletica: Il Crestella apre la stagione agonistica

Ha preso sabato pomeriggio la lunga stagione del calendario all’aperto con i giovani delle categorie Ragazzi (12-13 anni) e Cadetti (14-15 anni) che dopo una stagione invernale praticamente a secco di gare sono tornati protagonisti al campo Crestella di Donnas con la prima giornata del Grand Prix giovanile proposto dal Comitato Fidal Valle d’Aosta. All’appuntamento nella struttura di fondo valle si sono ritrovati anche alcuni atleti piemontesi. Non sono poi mancate alcune prove riservate agli atleti delle categorie assolute.

La riunione di apertura in quello che è, anche per quest’anno, l’unico impianto in grado di ospitare appuntamenti ufficiali, stante il grado di deterioramento degli altri esistenti, Aosta e St Christophe, ha visto una buona partecipazione di iscritti con un riscontro tecnico interessante con un importante numero di primati personali realizzati.

Partendo dai più giovani, il miglior risultato del tetrathlon (60, 600, Lungo, Vortex) in campo femminile, tra le valdostane, lo ha ottenuto Eleonora Dellio (Cogne) che ha collezionato 2065 punti (8”94, 2’03”63, 3m38, 28m99), seconda assoluta preceduta di soli 20 punti dalla portacolori dell’Atl Pinerolo Mitilde Martina che si è imposta con 2085 punti.

In campo maschile la prima posizione non è sfuggita a Christophe Vierin (Calvesi) che si è imposto con 2133 punti (9”29 su 60, 1’44”30 sui 600, 4m00 nel lungo e 46m23 nel vortex). Salendo di categoria, tra le Cadette il miglior risultato tecnico lo ha fatto registrare nella prova degli 80mt Matilde Abelli (Cogne) che è risultata la più veloce correndo in 10”27, migliorando il proprio personale (prec 10”59). Sui 1000 mt la prima valdostana è stata Cloe Zoppo Ronzero (Pont Donnas) in 3’27”20; sui 300hs Carlotta Giovanetto (Pont Donnas) con 48”72; nell’alto Jade Porceillon (Pont Donnas) capace del personale a 1m46 (prec 1m35); nel triplo Giada Borney (Pont Donnas) 9m93; nel peso (3kg) Doriane Manidom Tchagou (Calvesi) 8m81 con il nuovo personale (prec 8m38); giavellotto (gr400) Giulia Leccia (Calvesi) 23m35; Marcia (3km) Francesca Milani (Cogne) 20’53”35. Passando ai Cadetti, il miglior risultato tra i valdostani lo ha ottenuto sui 1000mt Laurent Cugnach (Calvesi) vincente con 2’55”38 e capace di migliorare nettamente il proprio limite (prec 3’07”21).

Sugli 80mt, egemonia piemontese dove André Borettaz (Pont Donnas) è risultato essere il primo dei valdostani, ottavo con 10”31. Sui 300hs Enea Perfetti (Pont Donnas) con 46”64 ha ottenuto il secondo tempo di categoria limando alla grande il primato (prec 50”97); 1m52 è stata invece la misura saltata dal miglior valdostano, André Borettaz (Pont Donnas), mentre nel triplo Jacopo China Bino (Calvesi), si è piazzato al secondo posto con 10m62. Nel peso (4kg) Filippo Lingeri, terzo di categoria e primo valdostano ha ottenuto 8m74 mentre nel giavellotto (gr 600) la migliore prestazione valdostana è stata di Hervé Plater (Calvesi) che ha concluso quarto con 32m15 realizzando il suo personale (prec 31m31).

Nello spazio per gli assoluti, in campo femminile nei 100mt si è imposta Eleonora Foudraz (Calvesi) con 12”24, con un vento amico di +3,5; in solitaria la prova dei 1500 mtdi Sveva Nobili (Calvesi) che ha chiuso in 4’55”60.

Nei concorsi 10m84 è la miglior prestazione ottenuta nel triplo da Fabienne Brunod (Pont Donnas) capace di imporsi e di avvicinare il proprio limite, mentre nel giavellotto assoluto (gr 600) Giorgia Abbate (Calvesi) si è imposta con 23m08, mentre nella stessa prova, ma per le Allieve (gr 500) la palma della migliore è andata ad Alice Lingeri (Pont Donnas) con 24m42.

Al maschile la migliore performance è quella ottenuta nei 1500 mt da Leon Martinet (Calvesi) che con 4’12”84 ha ottenuto il proprio miglior tempo (prec 4’19”01). Sui 100mt, vento regolare (+1,3) per il più veloce dei valdostani, Maurizio Pascale (Calvesi), quinto assoluto con 11”64. Nel giavellotto assoluto (gr 800) quinto e primo dei valdostani per Alessandro Bellini (Calvesi) con 37m30, mentre con l’attrezzo degli Allievi (gr 700) secondo di categoria e miglior locale è stato Luca Biondi (Cogne) con il personale di 33m51 (prec 30m11).