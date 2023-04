Ciclismo: Vittone primo, F. Agostinacchio terzo nella tappa di Italia Bike Cup di Caneva

Quinta tappa Senior dell’Italia Bike Cup, oggi, a Stevenà di Caneva (Pordenone) dove Andreas Vittone e Filippo Agostinacchio confermano le note positive fatte registrare, la scorsa settimana, a Capoliveri, agli Internazionali d’Italia Series. In particolare, Andreas Vittone è tornato sul luogo del… ‘delitto’: l’anno scorso, dopo l’ottimo quinto posto ottenuto in Coppa del Mondo, in Brasile, proprio sul tracciato friulano è incappato in una caduta con conseguenti fratture che, in pratica, l’hanno tenuto lontano dall’agonismo per l’intera stagione. Oggi, Vittone è secondo assoluto e primo Under 23, per accompagnato da Agostinacchio, che chiude la fatica nella ‘Top 5’ ed è sul gradino basso del podio di categoria.