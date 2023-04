Hockey su ghiaccio: Gladiators Aosta protagonista a Varese

Si è svolto nello scorso weekend, a Varese, il Torneo Marco Fiori dedicato alle categorie U9 e U11.

I Gladiators si sono presentati in terra lombarda con tre team: uno per categoria più un team femminile Girls Project composto da nuove leve. Tutti guidati dall'instancabile Giovinazzo, tornato a guidare i più piccoli dopo in fasti con i "più grandi".

Il Torneo U9 aveva come primo obiettivo quello di divertire i giovani atleti, con match a campo piccolo, gara di tiri, gara di velocità e gara di agilità. Non sono state stilate classifiche del torneo, se non quelle individuali (hockeista più veloce il piccolo gladiatore Alexandru Balan). Il torneo si è concluso con un mega match con tutti i giocatori in campo.

Per il torneo Under 11 si sono affrontate sul ghiaccio 6 squadre e solo il Chiavenna, in finale ha tolto agli aostani la gioia della vittoria.

(Foto ragazzi di Aosta e Varese con presidente del Varese Mastini - Giovani, Matteo Torchio)

Nel prossimo weekend la stessa squadra U9 sarà impegnata ad Orcières (F) al torneo internazionale Petits Champions che vedrà suddivisi in 4 gironi di qualificazione ben 32 squadre.

Ad Aosta si svolgerà il trofeo internazionale U15 Bauer con 6 team (tra cui un team canadese, due team USA, un team danese, una selezione svizzera ed i Gladiators).

Gli incontri degli aostani:

Venerdì 19.45 contro selezione Danese

Sabato 10.15 contro Canada - Ste Thérèse

Sabato 15.00 contro MCN USA

Sabato 17.30 contro selezione Nord America

Domenica ore 12 contro selezione Suisse Romande

Finale prevista ore 17