Rugby: Stade Valdotaine, tutti gli impegni del fine settimana

Sarà un impegnativo fine settimana per varie compagini dello Stade Valdotaine Rugby, impegnate nei propri tornei di categoria: scenderanno in campo la Seniores femminile e le compagini giovanili under 15 e under 13.

La squadra Under 15 sarà impegnata trasferta sabato 15 aprile, alle ore 10:30 presso Campo sportivo di Viadana, PR Rappresentativa Under 15 con Ivrea Rugby ASD.

La compagine Under 13 e Propaganda impegnata in casa domenica 16 aprile, alle ore 10:00 presso Campo sportivo di Sarre, Area6tu Concentramento Under 13, 11, 9 e 7

La Fsquadra Seniores femminile, in franchigia con San Mauro domenica 16 aprile, alle ore 10:00 presso Campo sportivo di Milano, MI Amichevole triangolare Amatori Union.