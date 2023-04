Etelia Basket Aosta ospita i donatori sangue FIDAS VDA

Venerdì 2 maggio alle ore 21.00 presso la Palestra "Luca Miozzi" del Quartiere Dora ad Aosta, i Donatori di sangue della Fidas Valle d'Aosta saranno ospiti della A.D. "Etelia Basket Aosta". Importante e bellissima iniziativa di promozione e diffusione della cultura del dono del sangue che si terrà direttamente all'interno del Palazzetto dello Sport gremito di giovani, sportivi e famiglie.

"Ancora una volta lo sport e i sani stili di vita sono i temi dominanti per promuovere una seria cultura del dono periodico del sangue, unitamente all’adozione di virtuose regole comportamentali necessarie per diventare responsabili cittadini e donatori di sangue", afferma Giuseppe Grassi, presidente valdostano dei Donatori di sangue FIDAS che unitamente al Coordinamento dei Giovani Fidas incontreranno i responsabili dell'Associazione sportiva, gli atleti dell'Under 19 e i nuclei familiari presenti. Questa iniziativa da il via alla sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione triennale, con l’ associazione sportiva “Eteila basket Aosta" che permetterà ai Donatori sangue della Fidas Valle d'Aosta di esporre due striscioni che verranno posizionati davanti alle due panchine delle rispettive squadre che si sfideranno durante tutto il Campionato al Palazzetto " Miozzi".

“Mentre un terzo striscione sarà posizionato dietro ad uno dei due canestri” continua Anna Mele, coordinatrice dei Giovani Fidas valdostani, e avremo anche la possibilità di organizzare una o più giornate di sensibilizzazione sul tema della donazione di sangue con le famiglie e soprattutto con i giovani sportivi dell' Under 19 che giocano nell'Eteila”. Nasce dunque un nuovo vincolo di amicizia e di collaborazione all'insegna dello sport, dell'amicizia, a favore della promozione della vita per offrire speranza di vita a pazienti e trapiantati".

Per diventare donatore di sangue della FIDAS Valle d’Aosta puoi aderire scaricando il QR CODE, dal sito internet www.fidasvda.it o attraverso WhathApp 338/7925709, oppure da Facebook – Instagram – Twitter - LinkedIn –