Ciclismo: Per Bonifazio centro e vittoria

Una folta cornice di pubblico ha assistito al ritorno al successo dopo quasi 300 giorni di Niccolò Bonifazio (Intermarché - Circus - Wanty). Il corridore ligure, che quest'anno ha lavorato spesso per i capitani della squadra belga in cui milita, oggi ha colto l'occasione giusta nello sprint di Vittoria lanciandosi a 250 metri dal traguardo e mantenendo la testa fino alla fine. Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) e il giovane australiano Blake Quick (Team Jayco AlUla) hanno provato a sopravanzare Bonifazio, senza successo. Il corridore campano, che ha replicato il piazzamento ottenuto nella tappa di ieri, conquista la testa della classifica della Maglia Ciclamino portandosi a 6" dalla Maglia Giallo Rossa di Finn Fisher-Black grazie ai secondi d'abbuono. Cambio della guardia anche nella classifica dei GPM con la Maglia Verde Pistacchio che è passata sulle spalle di Michael Belleri (Biesse - Carrera), protagonista anche oggi nella fuga di giornata.



RISULTATO DI TAPPA

1 - Niccolò Bonifazio (Intermarché - Circus - Wanty) - 193 km in 4'28'37" 2 - Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) s.t. 3 - Blake Quick (Team Jayco AlUla) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 - Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates)

2 - Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) a 6"

3 - Diego Ulissi (UAE Team Emirates) a 14"





LE MAGLIE DE IL GIRO DI SICILIA CRÉDIT AGRICOLE

Le maglie di leader de Il Giro di Sicilia Crédit Agricole sono disegnate da GOBIK con tessuti riciclati prodotti da SITIP.

Maglia Giallo Rossa , leader della classifica generale, sponsorizzata dalla Regione Siciliana - Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates)

, leader della classifica generale, sponsorizzata dalla Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it <wbr></wbr>Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Maglia Verde Pistacchio , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel Green Power - Michael Belleri (Biesse - Carrera)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1998, sponsorizzata da Crédit Agricole - Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) - indossata da Thomas Pesenti (Beltrami TSA - Tre Colli)





STATISTICHE

Prima vittoria stagionale per Niccolò Bonifazio. L'ultimo successo era stato nella 4^ tappa della Route d’Occitanie 2022.

Vittoria di tappa numero 123 per l’Italia ne Il Giro di Sicilia. I corridori azzurri hanno vinto almeno una tappa in ogni edizione della corsa.

Terzo secondo posto a Il Giro di Sicilia per Vincenzo Albanese dopo quelli ottenuti ieri ad Agrigento e nel 2021 a Licata.



Il vincitore di tappa Niccolò Bonifazio ha dichiarato in conferenza stampa: "Sono molto felice per questa vittoria perchè Il Giro di Sicilia è una corsa molto sentita ed è bello correre con il supporto a bordo strada di tutti questi tifosi. Tra di loro c'era anche la mia fidanzata Agata che ha fatto tanti sacrifici per essere qui oggi e finalmente è riuscita a vedermi vincere. In questi ultimi anni è sempre più raro vedere volate di gruppo, i percorsi sono diventati sempre più duri. Oggi per esempio c'erano 2300 metri di dislivello ma sono riuscito ad arrivare con le gambe fresche nel finale. Spero di essere al via al prossimo Giro d'Italia".





(Niccolò Bonifazio e la fidanzata Agata sorridenti dopo l'arrivo)

La Maglia Giallo Rossa Finn Fisher-Black ha detto: "E' stata decisamente una tappa stressante, il percorso non era facile a causa del vento e delle tante curve. L'arrivo di domani è simile a quello di Agrigento anche se lo strappo finale è più corto. Ci saranno comunque delle differenze in gruppo, seppur minime. Spero di essere davanti, magari assieme a Diego Ulissi. Il mio calendario non è ancora definitivo, sarò al via del Tour de Romandie prima di un piccolo break. Non ho ancora avuto la fortuna di correre con Tadej Pogacar ma ci siamo incontrati nei vari training camp. Ieri mi ha scritto un messaggio per congratularsi ed è stato bello per me".

LA TAPPA DI DOMANI

3ª tappa - ENNA - TERMINI IMERESE, 150 km



Tappa di media montagna che supera una serie di salite di pendenza limitata, ma di lunghezza oltre i 15 km. Si scalano nell’ordine Rocca Vutura, Sperlinga (4 km) e la Portella di Bafurco dal versante sud. Seguono quasi 40 km di discesa (con brevi contropendenze all’interno) prima di inserirsi sulla strada statale costiera e raggiungere l’arrivo. Strade all’interno della Sicilia molto articolate con numerose curve e saliscendi sempre abbastanza larghe e in discreto stato di manutenzione.

Ultimi km

Ultimi chilometri pianeggianti fino all’ultimo km. Da segnalare tre curve a novanta gradi prima di un sottopasso ferroviario dove inizia la breve salita finale. Dopo l’ultimo km la strada sale

con pendenze attorno al 6% e supera 5 tornanti ravvicinati per immettersi nella Piazza Del Duomo dove è posto l’arrivo (largh. 8 m).