Ciclismo: Internazionali d'Italia, trionfa Andreas Vittone

Seconda tappa degli Internazionali d’Italia Series, a Capoliveri (Isola d’Elba; Livorno) che di prima mattina era a rischio meteo: grandine nella notte e pioggia al mattino hanno di fatto ritardato la partenza Juniores e Open femminile di oltre mezz’ora; poi il sole, che accompagna Martina Berta sul secondo gradino del podio e Andreas Vittone nella ‘Top ten’ assoluta, che vale il primo posto nella graduatoria Under 23.

Nella Open Donne, dopo un testa a testa, all’ultimo giro fa la differenza la svizzera Nicole Koller (1h 18’23”) che prende margine su Martina Berta (Santa Cruz Rockshox Pro; 1h 18’47”) e su Giada Specia (Wilier-Pirelli; 1h 18’59”). Al 20° posto, 7° Under 23, Nicole Pesse (Rdr Italia Leynicese; 1h 27’25”). Stesso canovaccio al maschile, con lo svizzero Nino Schurter (1h 27’41”) che prende il largo al suono della campanella, e precede il campione di Francia, Titouan Carod (1h 27’59”) e Simone Avondetto (1h 28’45”). Settimo assoluto, primo tra gli Under 23, Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 29’54”); 18°, 7° U23, Filippo Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli; 1h 32’49”).

Negli Juniores, giornata non fortuna per Gabriel Borre (Ktm-Protek-Elettrosystem), al comando sin dal primo metro, nel secondo giro è vittima di una foratura, incidente che lo relega al decimo posto finale, in 1h 15’55”), gara vinta dal piemontese Diego Milan (Rock Bike; 1h 13’46”), davanti al francese Sofian Corniglion (1h 13’56”) e allo svizzero Nicolas Halter (1h 14’24); 112 Giuseppe Abbate (Cicli Lucchini).

In classifica generale, Martina Berta mantiene la maglia di capoclassifica, mentre scivola in seconda posizione Gabriel Borre (98 punti), scavalcato proprio da Milan (125).