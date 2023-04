Ciclismo: Impresa di Chantal Cuaz che vince ‘Pasqualando’ a Ponte a Egola

A distanza di sette giorni, le gare Allievi su Strada si tingono di rossonero: dopo la bella vittoria di Kristian Blanc a Castelletto sopra Ticino (Novara), ieri, nel pisano, splendida impresa di Chantal Cuaz, che s’impone nella ‘Pasqualando’ di Ponte a Egola (Pisa).

“A memoria – commenta il responsabile Strada del Comitato Fci valdostano, Philip Balestrini – non ho ricordi di una valdostana che vince una gara su Strada Allievi; i precedenti che mi vengono in mente sono della cugina, Sylvie Truc, al Ghisallo, ma era nelle Esordienti secondo anno. Poi, due volte seconda ai Campionati italiani di categoria: una da Esordiente sempre al secondo anno, e un’altra da Allieva, di nuovo al secondo anno”.

Pasqualando, gara di 44,000 km, ha avuto un’assoluta protagonista, Chantal Cuaz (CicliFiorin Cycling Team): gara sempre di testa; a metà percorso, terza al traguardo voltante, e poi per due volte l’attacco per la fuga solitaria. A poche centinaia di metri dal traguardo, Chantal Cuaz 1h 10’52”, alla media di 37,253 km/h) anticipa con astuzia e forza la volata di gruppo, e vince con una decina di metri sul resto del plotone; alle sue spalle la coppia del Gioca in Bici Oglio, Maria Acuti e Sara Veneri.

Negli Esordienti Donne primo anno, sempre a Ponte a Egola, di 22,00 km, la vittoria è andata a Isabel Di Sciuva, in 37’258”, alla media di 35,075 km/h. In 18° posizione Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin).