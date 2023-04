Snowboard: Il valdostano Loris Framarin argento nello Slope style di Livigno

Campionati italiani Assoluti e Giovani di Snowboard – specialità Slope style -, oggi, allo SnowPark Mottolino di Livigno (Sondrio), disciplina che consegna alla Valle d’Aosta la medaglia d’argento di Loris Framarin; da segnalare l’ottima prestazione di Martin Bonfanti, il migliore tra gli atleti fuori dal giro dalla nazionale e ancora della categoria Giovani.

Seconda posizione, con 175 punti, per l’alpino di Morgex Loris Framarin (Cse), preceduto dal trentino dell’Aeronautica, Alberto Maffei (183), con bronzo, al veronese tesserato in Trentino, Nicola Liviero (167). In quarta posizione Leo Framarin (Sc Crammont MB; 145) e, quinto, primo Giovani, Martin Bonfanti (Aosta Snowboard club; 137). In 14° posizione George Philippe Cramley (We Snowboard Cervinia; 70); 16° Gabriele Luigi Cavallo (Sc Crammont MB; 62); 24° Pietro Michele Turco (We Snowboard Cervinia; 46).