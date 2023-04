Sci alpino: Belfrond e Collomb brillano nello Slalom di Bormio

Seconda e conclusiva giornata dei Campionati italiani Giovani di Sci alpino, con la disputa dello Slalom femminile, che vede Annette Belfrond e Giorgia Collomb entrare nelle migliori dieci, e del Gigante maschile, con un buon piazzamento di Filippo Segala.

In campo femminile, già al comando a metà gara, a far coppia con il titolo assoluto conquistato a La Thuile, gradino alto del podio alla valsesiana delle Fiamme Gialle, Emilia Mondinelli (1’34”66); alle sue spalle, attardata di 54/100, la poliziotta trentina Beatrice Sola (1’35”20) e, a 64/100, sempre per le Fiamme Gialle, la romana Francesca Carolli. In 6° e 7° posizione, entrambe a recuperare una piazza nella seconda manche, Annette Belfrond (Cse; 1’36”02) e Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 1’36”29), quest’ultima anche prima del Grand Prix Italia. Al 22° posto Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’39”94); 28° Greta Boano (Sc Crammont MB; 1’42”84); non hanno concluso la seconda manche Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 12° a metà gara) e Francine Rollet (Sc Chamolé; 30°).

In campo maschile, bissa il successo del giorno precedente tra i pali stretti il poliziotto cuneese Fabio Allasina (1’42”68; miglior crono a metà gara), davanti al comasco, tesserato in Alto Adige, Francesco Zucchini (1’42”88) e all’altro poliziotto, il padovano Stefano Pizzato (1’43”07). Recupera quattro posizioni nella seconda manche e conclude in 14° posizione Filippo Segala (Sc Aosta; 1’44”39); 26° Pietro Bisello (Sc Crammont MB; 1’45”61); 35° Alessandro Chiaravalli (Sc La Thuile Rutor; 1’47”17); 43° Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’47”91); 64° Federico Viérin (Sc Pila; 1’50”91); 68° Matteo Vaglio (Sc Crammont MB; 1’51”65); ‘out’ nella seconda metà di gara Peter Corbellini (Club de Ski).