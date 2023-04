Memorial Fosson: Via all’edizione record

Via al Memorial Fosson, ultimo appuntamento stagionale di sci alpino per i Children d’Italia. La tredicesima edizione è quella dei record, mai così tanti iscritti all’evento a squadre organizzato dallo sci club Aosta in collaborazione con Race ski magazine; sono infatti 654 gli atleti che prenderanno il via al Criterium Italiano, circa ottanta in più rispetto alle ultime edizioni.



Le piste di Pila sono in perfette condizioni, grazie all’instancabile lavoro degli uomini della Pila Spa, agevolati anche dalle recenti nevicate e dalle basse temperature (ancora sotto lo zero) notturne e delle prime ore della mattina.



Un centinaio di atleti oggi - mercoledì 5 aprile - si sono allenati sulle piste del comprensorio valdostano, con la riunione dei capisquadra di questa sera si aprirà ufficialmente il programma del Memorial Fosson.



Confermati gli appuntamenti della prima giornata di gare. Domani - giovedì 6 aprile - gli Allievi si sfideranno in gigante: settore femminile sulla pista Bellevue, quello maschile sulla Renato Rosa; partenza della prima manche alle 8.45, mentre la seconda frazione (a seguire) vedrà impegnati solo i migliori trenta. I pendii di La Nouva e La Châteleine ospiteranno invece una doppia gara di slalom, rispettivamente per la categoria Ragazzi femminile e Ragazzi maschile; partenza alle 8.30.



Grande, ancora una volta, lo sforzo dell’organizzazione che lavorerà su quattro piste in contemporanea per consentire a tutti i partecipanti di gareggiare nelle stesse condizioni e su neve invernale.

ORDINI DI PARTENZA