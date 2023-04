Ginnastica: Marta Davisod ottiene il secondo posto al Campionato Individuale Silver

Marta Davisod (Gym Aosta) in seconda posizione

A Torino si è svolta la 2a prova del Campionato Individuale Silver LD di Ginnastica Artistica Femminile che ha visto gareggiare le ginnaste LD della Gym Aosta nei classici esercizi al volteggio, alle parallele, alla trave e al corpo libero, guidate dalla tecnica Gabriella Boaretto.

Per le Junior 2 Luana Lombardo si piazza al 14° posto con 65.800 Per le Junior 3 vinta da Aurora Mauro della S.G. di Torino con 71.500, Marta Davisod ottiene un ottimo 2° posto con 71.400 salendo sul podio a soli 0.100 dalla vincitrice. Fra le Senior 1 5° posizione per Alessia La Spina con 69.900.

Fra le Senior manca il risultato di Arianna Giulia Rucsanda per il prolungarsi della gara. Fra le Junior 3 LD3: Anna Maria Lupinacci sfiora il podio finendo ad un comunque buon 4° posto con 51.000, seguita a poca distanza da Sofia Susanna che si piazza al 6° posto con 50.600