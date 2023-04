Ciclismo: Il valdostano Kristian Blanc vince in volata a Castelletto

Seconda uscita stagionale con la maglia della nuova società, che quest’anno compie cento anni, la torinese Madonna di Campagna, e subito una bella vittoria di Kristian Blanc sulle strade novaresi di Castelletto sopra Ticino.

Sei giri del circuito, per complessivi 58,200 km, oggi, per il 40° Gran Premio Resistenza – memorial Settimio Simonini, gara riservata alla categoria Allievi, con 106 concorrenti al via e soltanto 28 che transitano sotto lo striscione d’arrivo. Al secondo giro, parte una fuga di dodici atleti, che raggiungono un vantaggio massimo di tre minuti; la ‘dozzina’ arriva a disputarsi la vittoria in volata e, a spuntarla, è Kristian Blanc (Madonna di Campagna), fermando i cronometri sul tempo di 1h 28’10”, alla considerevole media di 40,526 km/h.

Alle spalle del valdostano, Luigi Schiavolini (Alzate Brianza) e Giacomo Dentelli (Gb Junior Piemonte).