'MONTEROSA SKIALP 2023': Conto alla rovescia per la grande corsa

Starting list world in progress e iscrizioni ancora aperte per la spettacolare gara scialpinistica in notturna che quest’anno avrà come sede di partenza e arrivo Champoluc, suggestivo borgo della Valle d’Ayas.

Come da programma la deadline per accaparrarsi un pettorale sarà giovedì alle 20:00, il giorno successive alle 18:00... fuoco alle polveri. Il percorso, al cospetto dei 4000 valdostani, prevede uno sviluppo di 28km con 2800 metri di salita, 14 cambi d’assetto e un tratto a piedi da superare con sci nello zaino.

I tempi da battere su questo tracciato appartengo ai campioni del Cs Esercito di Courmayeur Robert Antonioli – Matteo Eydallin & Alba De Silvestro Giulia Murada. Sotto una fitta nevicata, nel 2020, riuscirono a siglare i nuovi record gara: 2h28’41” al maschile e 3h11’33” al femminile.

A sette giorni dalla splendida performance sciorinata in occasione della Sellaronda Skimarathon il bergamasco William Boffelli e l’altoatesino Alex Oberbacher proveranno a vincere insieme una delle loro gare preferite. Al femminile, sulla carta, la squadra da battere dovrebbe essere l’inedita coppia composta Elena Nicolini (due volte vincitrice della Sellaronda Ski Marathon) e Ilaria Veronese (bronzo ai recenti mondiali long distance).

PROGRAMMA:

Termine ultimo per iscriversi le 20 di giovedì. La scaletta è quella annunciata con briefing tecnico alle 17 di venerdì presso il salone polivalente di Monterosa Terme ad Ayas (frazione Champoluc, piazzale Ramey), un’ora più tardi sarà dato il via alla gara. Se per le 20.40 è previsto l’arrivo della prima squadra, la serata si concluderà sempre presso il salone polivalente con cena e premiazioni.

IL PERCORSO:

la Monterosa Skialp è gara nervosa, muscolare e decisamente bella. Nelle valli dei Walser, al cospetto dei 4000, ha uno sviluppo di 28km con 2800 metri di salita, 14 cambi d’assetto e un tratto a piedi da superare con sci nello zaino. Sede di partenza e arrivo, quest’anno, sarà Champoluc, il suggestivo borgo della valle d’Ayas. Ma per potersi fregiare del titolo di finisher, i concorrenti dovranno raggiungere Gressoney-La-Trinité testando braccia e resistenza su temibili salite quali Belvedere, MonRoss, Bettaforca, Colle Betta e Lago Ciarcerio.