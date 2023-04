Ginnastica: Gym Aosta protagonista a Candelo

Domenica scorsa ha avuto luogo a Candelo la 1° Prova del Campionato Individuale LE di Ginnastica Ritmica, dove sono scese in pedana alcune ginnaste della Gym Aosta, sotto la direzione tecnica di Giorgia Evaspasiano e Valentina Lampis.

Per la categoria Junior 1 vinta da Aurora La Paglia della Sport Giocando 10° posizione per Martina Crisopulli con punti 21.325 (cerchio 10.400 e Clavette 10.925) seguita in 11° posizione da Marta Framarin con 20.950 (palla 11.225 e clavette 9.725).

Fra le Junior 3 vinta da beatrice Bodo della Ginnastica Vercelli Aurora Scarpone ottiene l’11° posizione con 24.125 (clavette 12.925, nastro 11.200).

Fra le Senior 2 vinta da Carolina Berti della Jolly Vinovo Sofia Rogolino si classifica al 5° posto con 23.950 (cerchio 12.375, palla 11.575).