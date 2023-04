Rugby: Stade Valdôtain, la Seniores supera Biella

Continua la sua grande stagione la compagine Seniores dello Stade Valdôtain Rugby, che supera tra le mura amiche di Sarre il Biella Cadetta con il punteggio di 45-22.

"Una partita che sulla carta poteva sembrare facile - ha dichiarato il giocatore Nicola Carlino - perché le sorti del Campionato ormai sono pressoché decise. Però sono anche queste partite in cui si vede la testa dei giocatori: all’inizio abbiamo fatto fatica, ci trovavamo di fronte a un avversario che non ci sfidava abbastanza per cui ognuno di noi giocava un po’ in solitaria, pensando di poter fare la differenza.

La nostra forza invece, che abbiamo trovato e confermato durante il match, è proprio quella di giocare uniti, lavorando insieme. Sono contento delle mete che ho realizzato, sono state mete che abbiamo costruito in squadra e io non ho fatto altro che schiacciare a terra la palla".