Ciclismo: Il valdostano Mattia Agostinacchio trionfa nella seconda prova della 'Italia Bike Cup'

Seconda tappa dell’Italia Bike Cup e prima prova del Campionato italiano di società a Nalles (Alto Adige) contraddistinta, per i colori rossoneri, dall’autorevole vittoria di Mattia Agostinacchio e dai buoni piazzamenti di Elisa Giangrasso e Michel Careri.

Negli Allievi secondo anno, gara tutta di testa e successo con margine di Mattia Agostinacchio (Xco Project – Francesconi Racing; 40’15”), su Federico Brafa (Biassono; a 23”) e sull’austriaco, bronzo Under 15 agli Europei di Pila 2021, Valentin Hofer (a 41”).

Negli Allievi Donna primo anno, quarto posto di Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; a 1’07”), nella gara vinta da Elisa Bianchi (Flandres Love; 44’52”), davanti alla slovena, già quinta negli Under 13 agli Europei giovanili di Pila nel 2021, Eva Terpin (a 2”) e all’austriaca, 7° Under 15 agli Europei in Svizzera 2022, Anja Pink (a 40”). Nei maschi, successo di Simone Pesenti (Speed Bike Rocks; 41’59); 43° Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team; a 8’16”).

Negli Esordienti secondo anno, successo di Riccardo Fasoli (Speed Bike Rocks; 28’42”). Al 30° posto Marco Crocé (Xco Project – Francesconi Racing; a 3’49”); 34° Pietro Mantasia (Xco Project – Francesconi Racing; a 4’09”); 51° Andrea Perron (Orange Bike Team; a 5’44”).

Negli Esordienti primo anno, buon sesto posto di Michel Careri (Orange Bike Team; a 2’44”), nella gara vinta da Mattia Acanfora (Monticelli Bike; 29’20”). In 13° posizione Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team; a 3’50”); 34° Aimé Chatrian (Orange Bike Team; a 6’51”); 48° Thierry Berriad (Orange Bike Team; a 8’38”).

Quarta tappa dell’Italia Bike Cup riservata alla categoria Juniores, a Nalles (Alto Adige), ancora sul gradino alto del podio Gabriel Borre. Reduce dalla bella vittoria conquistata, la scorsa settimana, nella Xco Junior Series di Rivera (Svizzera), Gabriel Borre (Ktm-ProtekElettrosystem) si è imposto a Nalles con il tempo di 58’04”), a precedere di 14” l’atleta di casa, Elan Paccagnella (Junior Team Sudtirol) e, per 26”, del britannico Max Greensill.

Negli Open Donne, successo di Giada Specia (Willer-Pirelli; 1h 19’27”) davanti a Chiara Teocchi (Ktm-Protek-Elettrosystem; a 34”) e alla francese Anne Tauber (a 1’03”). In 24° posizione assoluta, 9° Under 23, Giulia Challancin (Scott-Libarna Racing Team; a 8’44”.