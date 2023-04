Ginnastica: Désandré e Piccolini d'oro

Nel Campionato Individuale Silver sono scese in campo otto ginnaste, impegnate in tre diversi programmi di gara, accompagnate dalle allenatrici Federica Vinante e Chiara Moniotto.

Nel livello LE, il più impegnativo del campionato, Annie Desandré (2010), Abigail Martinet (2010) e Elisa Piccolini (2009, proveniente dalla società Pro Novara) portano a termine una bella gara senza cadute, anche alla temutissima trave. Grazie anche ad un buon 11.500 a parallele Annie chiude la gara al comando della classifica, replicando il successo della prima prova.

Nella stessa categoria Abigail conduce una gara pulita e termina in 7^ posizione con un buon 11.000 al volteggio. Nella categoria 2009 anche Elisa bissa l’oro e conclude la gara sul gradino più alto del podio. Da menzionare per lei un ottimo 12.000 al corpo libero.

Purtroppo assente per un infortunio la coetanea Claire Savoye. Nel livello LD sono scese in gara le allieve classe 2012 Margot Vallet e Noélie Benato. Alla prima esperienza in questo campionato, si sono difese bene, concludendo la prova rispettivamente in 6^ e 7^ posizione Infine nel livello LD3 hanno gareggiato per la categoria Junior2 Adelina Bulat e per la categoria Junior3 Joana Koceku e Serena Molinari.

Adelina ha svolto un’ottima prova, concludendo in 5^ posizione a pari merito; da mettere in rilievo il punteggio di 17.000 alla trave. Le sue compagne non sono state da meno: Joana conclude la gara in 5^ posizione e Serena al 10°posto.