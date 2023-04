"Si tratta di un Progetto realizzato dalla Federazione Italiana Tiro con l'Arco, a seguito di una iniziativa del Ministero dell'Istruzione e supportato dal Ministero Sport&Salute, che consiste nell'offrire, a titolo totalmente gratuito, un corso di tiro con l'arco rivolto a tutti i ragazzi compresi tre 9 e 13 anni ed anche a tutti i loro familiari che volessero avvicinarsi a questa disciplina.l'iniziativa prevede l'istruzione di 2 ore settimanali per la durata di 6 mesi in tutto". Sergio Abbadessa, Delegatp Fitarco VdA, preseta a grandi linee il progetto che la Società Prince Thomas, sempre presente nell'ambito della divulgazione, ha aderito con entusiasmo a questa importante opportunità di avvicinamento mediante i suoi Tecnici qualificati che saranno a disposizione presso la struttura di tiro di Mont Fleury ad Aosta, per dare tutte le indicazioni e per supportare i genitori nel percorso di iscrizione alla piattaforma dedicata. In alternativa contattare via mail all'indirizzo abbadex@gmail.com.

Sergio Abbadessa

L’attività promozionale proposta dalle federazioni sportive, veicolata attraverso le progettualità sovvenzionate da “Sport e Salute” prosegue con grande interesse in direzione della scuola e delle famiglie.

La Fitarco, oltre a dar seguito ai progetti avviati nel 2020 di “Scuola Attiva Kids” e “Scuola Attiva Junior”, che permettono di far svolgere il tiro con l’arco presso le scuole elementari e le scuole medie inferiori, nel 2023 farà partire anche un nuovo progetto, anch’esso da realizzare col finanziamento di Sport e Salute.

L’obiettivo? Avvicinare i più giovani al tiro con l’arco ma, allo stesso tempo, ampliare ulteriormente la platea dei praticanti includendo nelle attività i genitori che, attraverso la disponibilità delle Società e dei tecnici sul territorio italiano, verranno portati a praticare la disciplina arcieristica presso i campi di tiro.

“A Scuola con l’Arco” è il titolo del nuovo progetto. Anche in questo caso sarà Sport e Salute a sovvenzionarlo grazie all’accesso ai contributi stanziati con il fondo per la promozione dell’attività sportiva di base.

L’obiettivo resta quello di ampliare la base di praticanti e avvicinare i più giovani al tiro con l’arco ma, allo stesso tempo, si cercherà di accrescere ulteriormente la platea dei neofiti senior e master includendo nelle attività anche i genitori che, con la disponibilità delle Società e dei tecnici Fitarco, verranno portati a praticare la disciplina presso le Società federali: per tutti loro è infatti previsto un corso base di tiro con l’arco, affiancato a iniziative volte alla formazione che saranno rivolte tanto ai praticanti, quanto ai tecnici e ai dirigenti delle Società stesse che, oltre a contare su nuovi tesserati, potranno anche usufruire di nuovi materiali arcieristici.