Rugby: Gli impegni del fine settimana per lo Stade Valdôtain Rugby

APPUNTAMENTI settimana da lunedì 27 marzo a domenica 2 aprile





Categoria Seniores (in casa)





Domenica 2 aprile, ore 15:30





presso Campo sportivo di Sarre, Area6tu Stade Valdôtain Rugby vs Biella Cadetta





Categoria Under 17 (in trasferta)





Sabato 1 aprile, ore 16:30





presso Campo sportivo di Biella, BI Biella vs Stade Valdôtain Rugby





Categoria Under 13 (in casa)





Domenica 2 aprile, ore 10:30





presso Campo sportivo di Sarre, Area6tu Concentramento Under 13





Propaganda Under 11, 9 e 7 (in trasferta)





Domenica 2 aprile, ore 10:o0

presso Campo sportivo di Alessandria, AL Concentramento Under 11, 9 e 7

Dichiarazione del giocatore, Matteo Di Sciacca:

“ll Biella è una società importante nella realtà piemontese e data l’esperienza della scorsa stagione la partita di domenica per noi è una bella incognita, potremmo avere risvolti positivi o negativi, per cui non dobbiamo abbassare la guardia. Gli ultimi due allenamenti sono stati intensi e possiamo dire di essere pronti a entrare in campo per giocare un buon rugby e divertirci! Giochiamo in casa, per cui vi aspettiamo a tifare per lo Stade!”