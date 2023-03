Caccia al tricolore a squadre: Pila attende l’invasione di Children

Le piste di Pila (Valle d’Aosta) sono pronte a ospitare la tredicesima edizione del Memorial Fosson, evento di sci alpino giovanile che per il secondo anno consecutivo assegnerà il titolo italiano a squadre Children. Appuntamento dal 6 all’8 aprile, quando i Ragazzi e gli Allievi di oltre 60 sci club italiani si ritroveranno sui pendii della conca per l’ultima sfida della stagione.



Alta come non mai la richiesta di partecipazione: 900 il totale dei pre-iscritti, che potranno gareggiare solo se inseriti in una squadra obbligata a rispettare alcuni requisiti previsti dal regolamento. Con la naturale scrematura, si arriverà quindi ad avere circa 600 atleti al cancelletto di partenza, pronti per tre giorni di gigante e slalom, su quattro differenti piste in contemporanea.



Uno sforzo enorme per lo sci club Aosta, organizzatore dell’evento, e per la Pila Spa, che ancora una volta ha mostrato grande disponibilità nel garantire le adeguate piste e le aperture anticipate degli impianti di risalita, telecabina Aosta-Pila inclusa. Con circa 1.000 persone (atleti, tecnici, accompagnatori e addetti ai lavori) da gestire a ridosso delle festività, organizzare la permanenza nelle strutture alberghiere è stata una impresa. Tutto esaurito a Pila, così come sono stati coinvolti anche diversi operatori turistici nei dintorni di Aosta.



Le condizioni saranno ancora una volta perfette a Pila: le precipitazioni nevose e il freddo di questi ultimi giorni hanno sistemato le piste; Renato Rosa, Nouva, Châtelaine e Bellevue sono tirate a lucido e pronte per la grande passerella di fine stagione, ultima occasione per un confronto agonistico, ma anche per concedersi un po’ di svago e divertimento, fondamentali a questa età.



Si partirà giovedì 6 aprile con il gigante Allievi (seconda manche per i migliori 30) e lo slalom Ragazzi (due gare separate); venerdì 7 programmi invertiti, mentre l’8 di nuovo gigante Ragazzi e slalom Allievi (gara tradizionale). I giganti di lunedì e martedì saranno validi anche per il Race Future Club by Fisi, il circuito di gare ideato da Race ski magazine in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali, che premia gli atleti più costanti dell’intera stagione. Tutto invariato il regolamento: saranno presi in considerazione i migliori due risultati su tre di ogni singola gara. Nessuna penalità prevista per cadute o squalifiche e ogni atleta concorrerà solo per la propria formazione.



Nel pomeriggio di sabato 8 aprile le ricchissime premiazioni finali, grazie ai partner Salomon, Spm, PDH by Podhio e Level, il giorno precedente invece premiazione della seconda edizione di Race Future Club by Fisi.



Giulio Grosjacques, Assessore regionale al turismo, sport e commercio della Regione Autonoma della Valle d’Aosta: «Il Memorial Fosson, intitolato alla memoria di Pietro, è diventato l’evento agonistico di riferimento in Italia per tutte quelle competizioni di sci alpino che premiano la squadra e non il singolo atleta. È pertanto motivo di orgoglio, per me, poter presentare l’evento che assegnerà il titolo italiano Children a squadre. Quest’anno, in particolare, le gare del Memorial Fosson assumono una valenza particolare perché si inseriscono nel quadro di un riconoscimento importante per la nostra regione. Alla Valle d’Aosta, com’è noto, è stato assegnato il titolo di REGIONE EUROPEA DELLO SPORT 2023 per il valore del nostro territorio quale esempio di sport per tutti dove le attività vengono incentivate, supportate e promosse nelle varie discipline e per tutte le fasce di età. I giovani atleti diventano quindi i migliori ambasciatori di questo messaggio indirizzato ai loro coetanei quale stimolo a praticare l’attività sportiva nello sci o in altri sport, l’obiettivo del progetto Regione Europea dello Sport è infatti quello di incrementare la percentuale di cittadini attivi negli sport. Ed è proprio a loro, alle ragazze ed ai ragazzi che gareggeranno, che va il mio augurio più sincero di divertirsi, di competere con sano spirito agonistico e di godere di queste giornate sulla neve».

Davide Vuillermoz, presidente Pila Spa: «Questo evento, a squadre, trasmette un piacevole messaggio al mondo dello sci, fatto sempre di individualità. Per fare le cose sempre più spesso è necessario fare sinergia. L’organizzazione è rodata, collocarlo a fine stagione penso sia la cosa giusta».



Jean Dondeynaz, presidente del Coni: «Fare rete è oggi fondamentale, è necessario lavorare insieme per evolvere. Il Memorial Fosson rappresenta appieno lo spirito del Coni. Con Pila da sempre c’è una piacevole sinergia, non dobbiamo dimenticarci di sottolineare che viviamo in una delle poche città (Aosta, ndr) che è sulle piste».



Marco Mosso, presidente Asiva: «Il Memorial Fosson è ormai a pieno titolo una gara del circuito nazionale. Lo sci è uno sport individuale, ma attraverso questo evento si cerca di far emergere l’importanza del club e della squadra, che ha il compito di coltivare i ragazzi in tenera età e farli crescere il più possibile».



Massimo Raffaelli, presidente sci club Aosta: «Nella nostra logica è fondamentale destagionalizzare, le richieste sono ancora una volta impressionanti e dovremo trovare i giusti incastri per ospitare le principali società italiane che da tempo partecipano al Fosson. Sono felice che l’evento assegni ancora una volta le medaglia a squadre».