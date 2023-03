Rugby: Stade Valdôtain, resoconto attività sabato 25 e domenica 26 marzo

Sabato 25 marzo i leoncini Under 15 sono stati impegnati sul campo del Biella per un triangolare Biella - Rivoli - Stade Valdôtain. Prestazioni buone per i nostri ragazzi che riescono, per la prima volta in questa stagione, ad espugnare l'ostico campo del Biella dopo diversi tentativi andati a vuoto. Risultati del triangolare: Biella - Rivoli 33 a 0; Stade Valdôtain - Rivoli 19 a 10; Stade Valdôtain - Biella 17 a 10. A Novi Ligure Sylvie Turato, tesserata Stade Valdôtain Under 15 femminile, ha preso parte al concentramento con le ragazze della franchigia di Ivrea.





Nella mattinata di domenica 26 marzo i ragazzi dell’Under 17, impegnati in Liguria per una partita con il CUS Genova, portano a casa una vittoria con un punteggio di 18 a 15. Nel pomeriggio, invece, la Seniores ha affrontato in trasferta la forte squadra del Rho Rugby. I nostri leoni ce l’hanno messa tutta, provando a superare i solidi avversari ma purtroppo questi ultimi con 33 punti hanno confermato la prima posizione in classifica.

Nel dettaglio:





Categoria Seniores (in trasferta)





Domenica 26 marzo, ore 15:30, presso Campo sportivo di Rho, MI Rho Rugby vs Stade Valdôtain Rugby





Vince Rho Rugby 33-10





Tabellino gara 1° tempo:





Al 1’ punizione a favore SVR. Calcia Gramajo. 0-3. Al 16’ meta e trasformazione del Rho. 7-3.





Al 25’ seguire altra meta del Rho con trasformazione. 14-3. Al 28’ meta di Zappa, trasforma Gramajo. 14-10.





Al 40’, allo scadere del 1° tempo, meta del Rho con trasformazione. 21-10.





2° tempo:





Esce Bonfiglioli, entra Collins. Esce Gontier S., entra Merivot. Esce Lancione, entra Brongo. Al 21’ meta del Rho. 26-10.





Al 25’ meta del Rho. 33-10.





Partita conclusa 33-10.





Commento partita:





“È stata una partita molto dura e, come immaginavamo, combattuta. Il primo tempo lo abbiamo giocato bene, peccato la pioggia: questo ci ha leggermente sfavorito perché ovviamente noi giochiamo in modo più solido sull’asciutto, sulla qualità e non sulla pesantezza della mischia. Devo dire che fino al 14 a 10 abbiamo giocato in modo solido, nonostante anche l’infortunio di Bonfiglioli che è dovuto uscire e questo ammetto che ci ha un po’ rovinato la formazione prevista. All’ultima azione del 1° tempo abbiamo preso una meta a causa purtroppo di una difesa non troppo solida e da quel momento la situazione si è quindi complicata. Nel 2° tempo è venuta fuori la superiorità degli avversari nella mischia e in touche, momenti in cui abbiamo subito tanto.” (Stefano Ferrucci, allenatore)





Formazione:





1 Gontier Massimo, 2 Gontier Stefano, 3 Colaiuda Aldo, 4 Henriod Patrik, 5 Lallinaj Geri, 6





Seghesio Lorenzo, 7 Tavella Andrea, 8 Duc Alberto, 9 Calosso Francesco, 10 Gramajo





Jeronimo, 11 Santoro Domenico, 12 Lancione Luca, 13 Zappa Stefano, 14 Brama Adrian, 15 Bonfiglioli Lionel.





A disposizione in panchina: 16 Bellafiore Luca, 17 Spagnolli Gianpaolo, 18 Di Sciacca Matteo, 19 Brongo Antoine, 20 Merivot Stephane, 21 Collins Oliver, 22 Miani Marco.





Allenatori: Ferrucci Stefano, Parra German.





Categoria Under 17 (in trasferta)





Domenica 26 marzo, ore 11:00, presso Campo sportivo di Genova, GE CUS Genova vs Stade Valdôtain Rugby





Vince Stade Valdôtain Rugby 18 a 15





Maietti e De Meyer





In una fredda giornata primaverile si disputa allo stadio Carlini di Genova il big match tra i locali del CUS Genova e lo Stade Valdôtain, entrambi vittoriosi alla loro prima uscita in questo ultimo atto di stagione che determinerà la squadra vincitrice della coppa Mari&Monti. Dopo un minuto di silenzio per ricordare un ragazzo amico del CUS, mancato nella notte per un malore, si comincia col calcio di avvio affidato allo Stade. Calcio, avanti avversario e prima mischia in nostro favore. ABC del rugby, vinta la mischia la palla passa velocemente tra le mani dei nostri trequarti e finalizzata in meta dall'estremo De Meyer e si va sullo 0-5. Meta non trasformata, causa anche un fastidioso vento trasversale che condizionerà tutta la partita e il gioco al piede. Lo Stade continua la sua pressione e conquista una punizione centrale che viene prontamente trasformata da Maietti che aggiorna lo score sullo 0-8. La partita rimane poi in equilibrio fino alla fine del 1° tempo. Secondo tempo che comincia con i cussini che pressano subito i nostri ragazzi nei loro 22 metri, forti di una mischia con maggiore fisicità e la rabbia nel cuore per la loro perdita. I nostri leoni faticano a contenere gli avversari ed arrivano 3 mete in breve successione, nessuna trasformata a causa del vento contrario, siamo sul 15-8 a metà del 2° tempo. Sembra il tracollo ma i nostri leoni ripartono e conquistano un'altra punizione nuovamente trasformata da Maietti e siamo sul 15-11, ma il tempo corre e siamo agli sgoccioli. Sul finire del tempo, dopo una serie di percussioni lo Stade conquista una mischia a 5 metri dalla linea di meta. Mischia vinta e il n.8 Deval parte cercando di schiacciare l'ovale della vittoria ma viene contenuto ma non fermato, apre palla per il mediano di mischia Tarabella che apre per l'apertura Maietti che finta il passaggio eludendo l'intercetto avversario e si tuffa a fil di palo siglando la metà del sorpasso. 15-16 che diventerà il finale 15-18 grazie alla trasformazione di De Meyer seguita dal fischio finale e l'apoteosi Rossonera. Partita maschia, tutto cuore, vinta con intelligenza e scelte giuste. Man of the match senza dubbio Maietti autore di 11 dei 18 punti finali e in dubbio fino all'ultimo a causa di una sindrome influenzale che lo ha colpito in settimana. Vittoria che lancia un segnale importante in vista del match di sabato prossimo in casa del Biella, ora 2° in classifica dietro i nostri ragazzi dopo il successo di ieri sull'URPA.





Formazione:





Felentzer Lorenzo, Orrù Gabriele, Novani Alessandro, Mattiacci Raffaele, Ardy Valerio, Longo Domenico Jr, Canino Andreas, Deval Ryan, Donnet Cedric, Maietti Gabriele, Fusetti Xavier, Tarabella Alessandro, Tolnai Paolo, Moore Pablo, De Meyer Carlo.





A disposizione in panchina: Salvemini Simone, Gerbi Luca, Lo Tufo Yan, Cannistracci Donato, Vercelli Giovanni, Fusetti Elias, Paggioro Filippo.





Categoria Under 15 (in trasferta)





Sabato 25 marzo, ore 16:30, presso Campo sportivo di Biella, BI Triangolare Biella - Rivoli - Stade Valdôtain Rugby





Vince Stade Valdôtain Rugby 19 a 10 con il Rivoli Vince Stade Valdôtain Rugby 17 a 10 con il Biella





Mete realizzate da:





Matteo Sebastiani, Tommaso Vestena, Jacopo Rosa (partita con il Rivoli); Domenico Scarfò, Matteo Sebastiani, Jacopo Rosa (partita con il Biella).





Commento partita:





Pomeriggio assolato e caldo in quel di Biella, una giornata che regala sprazzi di estate ed illumina una stupenda prestazione dei ragazzi gialloneri che riescono, per la prima volta in questa stagione, ad espugnare l'ostico campo del Biella dopo diversi tentativi andati a vuoto. Lo Stade Valdôtain Rugby si presenta al cospetto dei padroni di casa del Biella e degli ospiti del Rivoli per il triangolare odierno che ha visto queste due compagini confrontarsi nel primo match con i padroni di casa che sono risultati vincitori per 33 a 0. Nella seconda partita del triangolare lo Stade Valdôtain Rugby ha affrontato il Rivoli mettendo in mostra un gioco intenso e costruttivo, pur senza dare troppa continuità, che ha consentito ai valdostani di portarsi velocemente sul 19-0 grazie alle mete di Sebastiani Matteo, Vestena Tommaso e Jacopo Rosa con due di queste mirabilmente trasformate da Elias Miramonti. La facilità con cui sono maturate queste marcature ha però creato un certo senso di appagamento nei ragazzi valdostani che con la testa già prefiguravano la medesima partita con il Biella mentre sul campo affrontavano ancora il Rivoli. I biancorossi piemontesi, mai domi, reagivano al pesante passivo subito fino a quel momento segnando due mete di orgoglio e tenacia per concludere la partita sul 19-10. Giusto il tempo di un sorso di acqua per riequilibrare i liquidi e riordinare le idee che ci si palesava di fronte al vero ostacolo di giornata, il Biella. Partita tosta e maschia, dove la necessità primaria era quella di dover mettere in campo tecnica e orgoglio, senza alcuna economia, oltre alla consueta passione. I coach Luca Bellafiore e Jeronimo Gramajo avevano chiesto ai ragazzi di lasciare tutto sul campo, alludendo al fatto che le energie vanno spese tutte nei minuti a disposizione senza alcuna esitazione. I ragazzi hanno pienamente risposto sul campo, combattendo colpo su colpo, agli assalti dei biellesi portandosi addirittura in vantaggio sul 5-0 grazie ad un guizzo vincente di Domenico Scarfò che si involava in meta, senza la gioia ulteriore della trasformazione. La reazione del Biella non tardava ad arrivare e dopo una profonda azione alla mano la marcatura dei gialloverdi di casa è inevitabile per il 5-5. Si torna a giocare e lo Stade capitalizza la mole di lavoro prodotta grazie ad una bella percussione del n. 8, Matteo Sebastiani, che nonostante la difesa arcigna e pressante del Biella trova un pertugio nelle maglie locali per andare a segnare una meta e trasformarla. Si va sul 12-5. Come per la prima meta, la reazione dei padroni di casa è veemente e sotto la spinta del caloroso pubblico si riportano sotto nel punteggio segnando





una splendida meta in mezzo ai pali. La trasformazione merita un capitolo a parte in questa storia perché nel tentare il calcio la giovane apertura del Biella calcola male le distanze e permette a Matteo Sebastiani di stoppare il calcio da fermo e mantenere il punteggio sul 12-10 evitando il pareggio. Un piccolo presagio o un segno del destino, non è dato saperlo, perché i leoni valdostani rimettono la testa nella metà campo dei padroni di casa e dopo una bella azione a più fasi segnano una splendida meta con Jacopo Rosa, non trasformata, riportando il punteggio a distanza di break sul 17-10. La partita scorre poi via in controllo e permette ai valdostani di esultare al fischio finale dell'arbitro che per l'occasione era la giovanissima Letizia Mellini alla sua seconda esperienza da arbitro. La Mellini, giocatrice nata tra le fila dello Stade Valdotain e oggi in prestito alla franchigia dell'Ivrea, ha affrontato con dedizione il percorso formativo da arbitro e oggi ha diretto, con ottima personalità e buon piglio, i 30 ragazzi sul campo. Alla fine della giornata odierna resta l'impresa dei ragazzi dello Stade Valdotain che, nel loro percorso di crescita, stanno mettendo insieme tutti i tasselli al posto giusto in vista degli impegnativi tornei di fine stagione tra cui quello internazionale a Treviso del 12-13-14 maggio 2023. Premi per le migliori prestazioni odierne a Jacopo Rosa che riceve in uso la felpa dei Tuchini e per Borin Edgar che riceve in uso la coppola british. Entrambi le indosseranno e custodiranno con cura fino alla prossima partita mettendole poi a disposizione dei nuovi compagni che le meriteranno.





Formazione:





Battendier David, Tropiano Elia, Ferré Clemy, Vestena Tommaso, Miramonti Elias, Rosa Jacopo, Tramonti Lorenzo, Pal Denis, Malacarne Filippo, Scarfó Domenico, Borin Edgardo, Truscelli Alessio, Sebastiani Matteo e Riccardo Norbiato (tifoso in panchina).





Da sx in alto: Coach Gramajo, Tramonti Lorenzo, Battendier David, Tropiano Elia, Ferré Clemy, Vestena Tommaso, Norbiato Riccardo (in panchina), Miramonti Elias, Rosa Jacopo, coach Bellafiore. Da dx seduti: Truscelli Alessio, Borin Edgardo, Scarfó Domenico, Malacarne Filippo, Pal Denis, Sebastiani Matteo.





Femminile Juniores - in franchigia con Ivrea (in trasferta)





Sabato 25 febbraio, ore 14:15, presso Campo sportivo di Novi Ligure, AL Concentramento Under 17 e Under 15





Breve commento:





Nella trasferta a Novi Ligure le protagoniste sono state 3 selezioni della franchigia piemontese. Sylvie Turato è stata schierata nella squadra IVREA 3 che ha conquistato il secondo posto nella classifica di giornata pregando dolo a IVREA 1. I risultati della giornata per l’Under 15 sono stati: IVREA1- VOLVERA 25-15; IVREA2 - SAN REMO 29-0; IVREA3- SAN REMO 30-10; IVREA1 - LIGURIA 30-15; IVREA2 - IVREA3 10-15; IVREA2 - LIGURIA 20-25;

IVREA1

- IVREA3 35-20.





Dichiarazione partecipanti:





“È stato un bel pomeriggio di Rugby, 5 squadre composte da giocatori provenienti da tutto il nord ovest, ci siamo divertite nonostante le naturali difficoltà che possono incontrare le squadre miste.” (Sylvie Turato, giocatrice)