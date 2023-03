Martina Berta e Gabriel Borre vincono la Okk Bike Revolution di Rivera/Monte Tamaro (Svizzera)

Confermano l’ottimo inizio di stagione Martina Berta e Gabriel Borre che, domenica mattina, si sono imposti nella Okk Bike Revolution di Rivera/Monte Tamaro (Svizzera); per il giovane valdostano è anche un successo in maglia azzurra: la gara era valida per l’Xco Junior Series e la nazionale italiana di categoria, guidata da Mirko Celestino, era al via in formazione completa.





Negli Juniores, bella vittoria di Gabriel Borre (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 08’46”), a precedere il danese Mikkel Lose (Hmtbk Elite; 1h 09’04”) e lo svizzero Nicolas Halter (1h 09’40”).





Nella Elite Donne, gradino alto del podio per Martina Berta (Santa Cruz Rockshox Pro Team; 1h 31’57”), seguita dalla svizzera Sina Frei (Specialized; 1h 32’21”) e, terza, un’altra elvetica, Nicole Koller (1h 32’50”).

MountainBike * Italia Bike Cup





Terza tappa dell’Italia Bike Cup, oggi, a Pergine Valsugana (Trento), con Yannick Parisi che offre un’ottima prestazione, concludendo quarto assoluto e secondo di categoria.





Quattro di testa dell’Open maschile suddivisi tra Carabinieri e Ktm-Protek-Elettrosystem; al primo e secondo posto due Elite, il carabiniere Filippo Fontana (1h 26’10”) e Alessio Agostinelli (Ktm-Ptotek-Elettrosystem; 1h 27’18”) seguiti da i primi due Under 23: Emanuele Huez (Cs Carabinieri; 1h 27’53”) e Yannick Parisi (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 28’50”).





Negli Juniores s’impone Matteo Ceschin (Lee Coogan; 59’21”). Al 10° posto Stefano Gerbaz (Cicli Lucchini; 1h 01’17”); 53° Giuseppe Abbate (Cicli Lucchini; 1h 10’49”).





Nei Master 6, quarto posto di Corrado Cottin (Team Benato; 1h 11’03”), nella gara vinta da Giovanni Bartesaghi (Lissone; 1h 10’10”).