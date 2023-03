Ciclismo: Gabriel Borre domina la Junior Series sul Monte Tamaro

Gabriel Borre ed Elisa Lanfranchi hanno vestito la maglia azzurra della Nazionale nella UCI Junior Series svoltasi sui percorsi del Monte Tamaro in Svizzera.

Gabriel Borre, forte delle sue ultime affermazioni, sostenuto da una forma fisica al top, affronta la gara in maniera decisa e determinata, come nel suo carattere. Parte bene, nelle posizioni di testa, e lì rimarrà per tutti i giri sino al passaggio sotto lo striscione d’arrivo. Per la terza volta in questo 2023 mette la sua KTM Scarp sul gradino piu’ alto del podio.

Elisa Lanfranchi, prima esperienza nella UCI Junior Series, parte con un grande appiglio rimanendo sempre con il gruppo di testa su un percorso molto tecnico che ha dato filo da torcere a tutte le atlete presenti. Dopo una dura battaglia durata quattro giri Elisa chiuderà la sua prova in quinta posizione.

Un bottino di tutto rispetto quello portato a casa dai due giovani e promettenti atleti in maglia azzurra.

A Pergine Valsugana va in scena la terza prova del circuito Italia Bike Cup, organizzata da MTB Oltrefersina. Un percorso che si snoda per 4,5 km per 180 metri di dislivello dal fondo compatto adattissimo alle nostre Schwalbe in grado di performare su ogni tipologia di terreno.

Occhi puntati alla categoria Open donne, ai nastri di partenza Chiara Teocchi, Elite e Marta Zanga, Under 23. Chiara grazie alla sue doti tecniche, si posiziona tra le prime, e giro dopo giro riesce a mantenere la testa della corsa, aumenta il vantaggio ad ogni passaggio, tagliando il traguardo finale in prima posizione. Riconferma la maglia di Leader del circuito.

Marta Zanga, forte di un duro allenamento invernale ha trovato la giornata perfetta. Grazie alla sua buona volontà, tecnica e testardaggine spinge e contrattacca ad ogni curva conseguendo il miglior piazzamento della stagione, quarta al traguardo, festeggerà ai piedi del podio insieme alla compagna di squadra Chiara.

Ultima gara di giornata la Open Uomini con al via diversi atleti del team. La voglia di riscatto e di far bene è sempre al massimo tra le prime file della griglia di partenza. Allo start Alessio Agostinelli perde alcune posizioni utili per affrontare al meglio la prima curva. Il tempo a disposizione e le sue abilità di guida, aiutato anche dalle gomme Schwalbe appositamente sostituite per affrontare il percorso sotto un'acqua battente, lo faranno giungere giro dopo giro in seconda posizione, medaglia d’argento per lui. Yannick Parisi trova la giornata favorevole per mettere in risalto le sue capacità e doti atletiche. Un’ ottima gara condotta al meglio che onorerà fino in fondo tagliando il traguardo in quarta posizione assoluta, secondo tra gli Under 23 e podio di giornata.

Per Michael Pecis, Under 23, una gara emozionante. Parte male perdendo alcune posizioni tra le retrovie del gruppo, ma giro su giro rimonta sino a terminare la sua gara in ottava posizione assoluta.

Carlo Cortesi, paga ancora l’inesperienza del salto di categoria che si fa sempre più agguerrita e che annovera atleti in grado di combattere con i più forti al mondo. Carlo giungerà al traguardo in quindicesima piazza.

Enrico Rovelli, Direttore Sportivo si dichiara molto soddisfatto di questo weekend di gare. “Sono molto contento, abbiamo collezionato un ricco bottino in questo lungo weekend gareggiato su due fronti. Dalla prestigiosa vittoria nella Junior Series ai numerosi podi che hanno colorato questo weekend di arancione. Ora occhi puntati sulla prossima tappa dell’Italia Bike Cup a Nalles, abbiamo Borre e Teocchi con la maglia di leader. Ben fatto ragazzi”.