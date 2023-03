Fondisti valdostani protagonisti alle finali del Giovanissimi

valdostani grandi protagonisti nella gara individuale a tecnica libera del Gran Premio Giovanissimi, disputata ieri - sabato 25 marzo - a Cortina d’Ampezzo (Belluno). I giovani delle scuole di sci della Valle d’Aosta hanno conquistato tre vittorie e altrettanti podi, mentre nel gigante Cuccioli è arrivato un altro podio dopo la vittoria di Budelli della prima giornata.

2012 (2 km femminile / 3 km maschile) - Doppia vittoria valdostana con Viola Bochicchio (Torgnon; 6’45”1) e Noah Desayeux (Torgnon; 9’33”5). Nella gara femminile Bochicchio ha preceduto la lombarda Naomi Regina Lazzarini (Fondo Alta Valtellina; 6’59”7) e la veneta Vanessa Dadié (Azzurra; 7’00”4). Quinta Ilaria Testolin (Gran Paradiso; 7’25”5), 9a Lisa Bellomo (Gran Paradiso; 7’43”1) e 13a Cecilia Zhara Buda (Val di Rhêmes; 8’34”9). Nella gara maschile Desayeux si è imposto sui lombardi Fabio Coletti (10’06”9) e Raffaele Sosio (10’09”6), entrambi del Fondo Alta Valtellina. Quarto Simone Goi (Gran Paradiso; 10’25”8), 9° Nathan Evolandro (Gran Paradiso; 11’25”5), 14° Etienne Lale-Murix (Gran Paradiso; 12’03”4), 15° Davide Therisod (Val di Rhêmes; 13’44”5), 19° Yannick Ducret (Gran Paradiso; 14’26”4), 20° Simone Distrotti (Val di Rhêmes; 15’21”5) e 21° Mathias Faita (Gran Paradiso; 15’37”8).

2011 (2 km femminile / 3 km maschile) - Successo di Elody Vittaz (Torgnon; 6’42”9) a precedere la lombarda Sara Zababoni (Fondo Alta Valtellina; 7’05”4) e la veneta Giada Bellenzier (Marmolada; 7’21”2). Quarta Martina Tiraboschi (Gran Paradiso; 7’22”9) e 7a Cecile Borbey (Gran Paradiso). La gara maschile è stata vinta dal lombardo Alberto Coletti (Fondo Alta Valtellina) con quarta posizione per Emil Dandres (Val di Rhêmes; 10’30”1); 14° Thomas Thomasset (Val di Rhêmes; 13’15”1).

2014 (1 km femminile / 2 km maschile) - Ha vinto Alice Borbey (Scuola Sci Gran Paradiso) in 3’34”6, davanti alla friulana Annalisa Clerici (4’06”4) e alla lombarda Benedetta Rini (4’09”4). Quarta posizione per Rhianna Testolin (Gran Paradiso; 4’16”6); 6a Chiara Zhara Buda (Val di Rhêmes; 5’13”8). La gara maschile è andata al valtellinese Nathan Confortola (6’49”4); nono Leon Marzani (St-Barthélemy; 8’16”8), 10° Simone Dorio (Gran Paradiso; 8’26”8) e 12° Gael Serra (Val di Rhêmes; 9’41”40).

2013 (1 km femminile / 2 km maschile) - Secondo gradino del podio per Arline Chevrère (Val di Rhêmes; 4’02”1), nella gara vinta dalla veneta Desiré Bigontina (Fondo Cortina; 3’42”8), mentre a completare il podio è stata Chiara Pavoni (Forni di Sopra; 4’03”80). Doppietta della Scuola Sci Fondo Alta Valtellina nella gara maschile, con Giovanni Andreola (6’45”80) e Jason Rainolter (6’50”0); terzo posto per Samuel Navillod (Torgnon; 7’02”1). Undicesimo Leon Peracino (Val di Rhêmes; 7’59”3) e 13° Leon Maniezzo (Gran Paradiso; 8’22”2).

Sempre ieri - sabato 25 marzo - la seconda giornata dedicata allo sci alpino. Sulle piste di Cortina d’Ampezzo si è disputato il gigante per le categorie Cuccioli 1 e Cuccioli 2.

Cuccioli 1 (2012) - Secondo gradino del podio per Mattia Pedoja Maso della scuola di sci Monte Bianco, che ha chiuso in 44”38 nella gara vinta dal piemontese Carlo Bertazzini (Monti della Luna; 44”13); terzo posto per il trentino Giorgio Setti (44”48). Gli altri valdostani: 34° Tommaso Negro (Courmayeur) e 45° Matteo Bergonzi (Champoluc). La gara femminile è stata vinta dalla veneta Michelle Dal Farra (Nevegal; 43”85). Settima Asia Joyeusaz (Del Cervino; 45”51), 18a Clarisse Bretto (Pila; 46”71), 26a Maelie Nicco (Champoluc; 47”19), 27a Celeste Sabolo (Del Cervino; 47”59) e 34a Adele Tiribelli (La Thuile).

Cuccioli 2 (2011) - Nella gara vinta dalla lombarda Ginevra Fichera (Madesimo; 44”43), quarta e quinta posizione per Anja Torroni (46”11) e Cloe Bal (46”51), entrambe della scuola di sci Monte Bianco; sesta Rebecca Borri (Pila; 46”63). Undicesima Zoe Mosca Barberis (Monte Bianco), 16a Alicia Saltarelli (Del Cervino), 21a Miha Nex (Evolution), 30a Sofia Dublanc (Champorcher), 42a Vittoria Pagani (Monte Bianco), 45a Annie Linty (Champorcher) e 47a Ava Camisasca (Weissmatten). Nella gara maschile gradino alto del podio per Emanuele Croce (Lancia Project; 44”15); 18° Mattia Cappellazzi (Monte Bianco), 27° Tupac Bustos (Monte Bianco), 28° Nicolas Meyseiller (Monte Bianco) e 47° Simone Testolin (Monte Bianco).