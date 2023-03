Tennis: Chatillon capitale della racchetta per la seconda tappa del Circuito Promozionale FJP

Lo scorso fine settimana sui campi dei Circoli Tennis Valdostani sono scesi in campo oltre cento giovanissimi atleti delle Scuole Tennis Regionali per confrontarsi nella seconda tappa del Circuito PROMOZIONALE FJP.

A Chatillon sono stati protagonisti i piccolissimi della categoria "RED" nella quale a vincere il tabellone principale è stato Nicolò Robba che nella finale ha battuto Matteo Savoca, mentre nelle semifinali erano stati eliminati Giulia Riello e Manuel Di Mambro.

A Sarre è stato giocato il torneo della categoria "ORANGE" nella quale si è imposto Francesco Cartalemi vincitore in finale su Chiara Perrelli; nelle due partite di semifinale erano arrivati Leonardo Finelli e Giulia Borsato.

Sui campi di St. Christophe sono stati giocati i tornei "GREEN" e quello "SUPER GREEN". Il torneo "GREEN" è stato vinto da Alessio Pettenon che dopo aver eliminato in semifinale Mattia Melotti, in finale ha superato Michael Macciocchi; Macciocchi aveva avuto accesso alla finale battendo Emile Brochet. Il tabellone dei più grandi, quello "SUPER GREEN" è stato vinto da Jacopo Ciampa che ha battuto in finale il compagno di squadra Francesco Miele; terzi si sono classificati Marco Chiucchiurlotto e Etienne Montegrandi.