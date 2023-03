Ciclismo: Il ritorno di Primoz

A quasi 200 giorni di distanza dall'ultima volta, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) torna a riassaporare il gusto dolce della vittoria nella Greccio-Tortoreto, 4^ tappa della 58^ Tirreno-Adriatico Crédit Agricole. Il vincitore dell'edizione 2019, nonchè uno dei pretendenti principali alla Maglia Rosa del prossimo Giro d'Italia, ha avuto la meglio in uno sprint a ranghi ridotti di Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) e Adam Yates (UAE Team Emirates). All'inizio dell'ultima ascesa verso il traguardo Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) perdeva le ruote del gruppo di testa, imitato successivamente dal suo compagno di squadra Magnus Sheffield. Ad approfittare della situazione era il tedesco Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe) che chiudeva a 5" da Roglic riuscendo a conservarne 6 per vestire, per la prima volta in carriera, la Maglia Azzurra. La situazione in classifica generale, dove il podio è completato a 8" dalla nuova Maglia Bianca Joao Almeida (UAE Team Emirates), è molto aperta con 23 corridori nell'arco di un minuto. Domani l'arrivo in salita di Sarnano-Sassotetto potrebbe fornire delle prime risposte in merito.

RISULTATO DI TAPPA 1 - Primoz Roglic (Jumbo-Visma) - 218 km in 5h00'04" alle media di 2 - Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) s.t. 3 - Adam Yates (UAE Team Emirates) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 - Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe)

2 - Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a 6"

3 - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 8"

4 - Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a 13"

5 - Wilco Kelderman (Jumbo-Visma) a 15"





LE MAGLIE

Le maglie di leader della 58esima Tirreno-Adriatico Crédit Agricole sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da SPORTFUL

Maglia Azzurra , leader della Classifica Generale, sponsorizzata ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo - Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe)

, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Maglia Ciclamino , leader della Classifica a Punti, sponsorizzata madeinitaly.gov.<wbr></wbr>it

, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata Maglia Verde , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia - Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1998, sponsorizzata Crédit Agricole - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates)



STATISTICHE

Seconda vittoria di tappa alla Tirreno-Adriatico per Primoz Roglic dopo Trevi 2018: un’attesa di 5 anni esatti (9 marzo 2018).

Prima maglia azzurra per Lennard Kamna, primo tedesco leader alla Tirreno-Adriatico dalla 2^ tappa del 2020 (Pascal Ackermann). In totale, sono 15 le maglie azzurre per la Germania.

Kamna non andava al comando di una corsa a tappe dal 2014, quando militava negli Junior (GP Ruebliland). L'anno scorso era stato al secondo posto sia al Giro d'Italia (dalla tappa 4 alla tappa 8), che al Tour de France (alla tappa 10).

CONFERENZA STAMPA Il vincitore di tappa Primoz Roglic ha dichiarato in conferenza stampa: "E' passato tanto tempo da quando ho vinto per l'ultima volta quindi mi godo questo momento. Ho messo dei mesi difficili alle spalle. Io e la mia famiglia abbiamo fatto tanti sacrifici. Dopo un bel periodo di allenamento ho pensato di essere pronto per correre quindi sono venuto qua per riprendere il ritmo gara in vista del Giro d'Italia. Sono un po' sorpreso dalla mia vittoria. I piani sono cambiati all'ultimo momento dopo la caduta di Wout, per fortuna lui sta bene ed è pronto per i prossimi giorni. Non ho idea di come possa andare domani, ci sono tanti corridori forti". La Maglia Azzurra Lennard Kämna ha detto: "Non mi aspettavo di prendere la maglia oggi ma sono felicissimo. E' la prima volta che accade in una corsa a tappe. Dopo la bella esperienza al Giro del 2022 sono felice di essere al top qui in Italia. La salita di domani mi si addice di più rispetto a quella di oggi ma sarà molto difficile tenere la maglia visto il livello dei pretendenti. Primoz Roglic, per esempio, è sempre una minaccia". LA COPERTURA TV DELLA TIRRENO-ADRIATICO CRÉDIT AGRICOLE E' DISPONIBILE A QUESTO LINK LA TAPPA DI DOMANI TAPPA 5 MORRO D'ORO-SARNANO-SASSOTETTO, 168 KM

È la tappa più dura della Tirreno-Adriatico con arrivo in salita. L’intero percorso non presenta alcun tratto di respiro. Da Morro d’Oro è un continuo susseguirsi di salite e discese. Si attraversano alcuni luoghi molto frequentati dalla Corsa dei Due Mari come Offida, Comunanza e Amandola. Primo passaggio da Sarnano dopo il quale si scalano tra le altre le salite di San Ginesio e Gualdo che sono classificate GPM. Il tracciato si presenta estremamente articolato sia altimetricamente che planimetricamente. Si svolge prevalentemente su strade con fondo da buono a leggermente usurato e dalla carreggiata di media dimensione. Salita finale al Sassotetto da Sarnano di 14.5 km al 6.5% di media e con massime fino al 12%.



Ultimi km

Gli ultimi chilometri della tappa coincidono con la salita finale al Sassotetto. Si tratta di una salita dalla pendenza abbastanza costante tra il 6 e il 7% con alcuni picchi locali oltre il 10% e costituita da lunghi rettilinei intervallati da tornanti. La pendenza si addolcisce a ridosso dell’arrivo. Il rettilineo di arrivo misura una larghezza di 7 m ed è lungo 100 m su fondo asfaltato in leggera salita.