Rugby: Vittoria in trasferta per la Seniores dello Stade Valdôtain

Vittoria pesante in trasferta sul campo del Volpiano per 14-41 della Seniores dello Stade Valdôtain Rugby.

"Una bella partita e una bella giornata - ha dichiarato il giocatore Stefano Zappa - davanti a un numeroso pubblico come se giocassimo in casa. I nostri avversari erano tosti e il risultato probabilmente rispecchia le azioni che abbiamo messo in campo noi. Sono contento anche per l’atteggiamento della squadra e perché torniamo a casa con i nostri 5 punti in tasca"

In terra piemontese decisive le mete di grazie alle mete di Zappa, Gramajo, Gontier e Merivot.