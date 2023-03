Hockey ghiaccio: Bella vittoria dei Gladiators U17

Under 13

HC VARESE GLADIATORS - EGNA 2-14

Nulla da fare per in ragazzi della combo Varese-Aosta all'esordio dei play off scudetto di categoria. I ragazzi guidati per l'occasione da Giovinazzo non hanno potuto nulla o quasi di fronte alla corazzata alto atesina dell'Egna, candidata principale al titolo di categoria che, dopo soli 40 secondi guidava già il match per 2-0. Il ritmo forsennato dell'Egna ha martellato la difesa degli aostani fino al 13-0. Al 36simo primo gol dei padroni di casa. Unica soddisfazione per gladiatori con maglia gialla Varese è quella di aver impattato l'ultimo drittel 1-1. Sabato prossimo return match a Egna.

Under 17

HC GLAGIATORS - HC COMO 11-2

Return match degli ottavi di finale del cammino play off scudetto abbastanza agevole per i Gladiators. Dopo tre pali colpiti dagli aostani, lo score si è aperto con un gol di Sukhytskyi servito dalla blu difensiva dal connazionale Movchan. Raddoppio frutto di una veemente discesa in attacco di Gesumaria che ha servito sottoporta Luca Torchio. Primi sei minuti del secondo drittel micidiali per i lariani. Due volte Carbone, Cervini, Lenta e Gesumaria realizzano un pazzesco parziale di 5-0. Sul 7-0 il ritmo rallenta ed il Como realizza il suo primo gol play off. Il terzo drittel inizia con gol di Fraschetta in power play seguito dal secondo gol del Como realizzato in inferiorità numerica. Lenta, Mazzocchi e Badoglio chiudono la pratica ottavi. Sabato prossimo a Bolzano si giocherà l'andata dei quarti di finali.

Under 15

EGNA - HC GLADIATORS 10 - 2

Continua il momento no dei ragazzi guidati da coach Picco, giunti alla terza sconfitta di fila. Match subito in salita per gli aostani che all'ottavo sono già sotto 2-0. Secondo drittel in equilibrio, fino al decimo quando gli alto atesini realizzano il 3-0, ribattuto dal gol di Luca Torchio che accorcia le distanze. Tuttavia la reazione Gladiators si esaurisce qui. Largo all'Egna che realizzerà altri 3 gol nel secondo drittel e 4 gol nel terzo drittel con secondo gol della bandiera degli aostani realizzato da Terranova.

Under 19

EGNA - HC GLADIATORS 3-2

Ultimo match del weekend che ha visto di fronte compagini dello Juniorteam Egna e i Gladiators di Aosta. Il risultato non cambia e di nuovo sconfitta. Anche se per la compagina Under 19 il gusto della sconfitta è addolcita dall'aver giocato una partita alla pari con i primi in classifica e dominatori del campionato. Primo e secondo drittel vinto dai padroni di casa 1-0, 1-0. Nel terzo dritte Lenta accorcia le distanze. Al 50 simo due gol muovono solo l risultato, ma non l'inerzia del match. 3-1 dell'Egna seguito 12 secondi dopo dal 3-2 realizzato da Perino. Purtroppo per i ragazzi U19 il campionato finisca oggi

Raggruppamento Under 9

Raggruppamento a Torre Pellice per i piccoli Under 9 che hanno passato una giornata sul ghiaccio divertendosi alla guida di coach Cintori, con 5 match giocati a campo corto e un report finale di due vittorie, due sconfitte ed un pareggio, ma tanta voglia di tornare a giocare tutti assieme.