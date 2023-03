Rugby: Stade Valdôtain, è trasferta trappola sul campo del Volpiano per la Seniores

Trasferta insidiosa per la Seniores dello Stade Valdôtain Rugby, che domenica 5 marzo alle ore 14.30 sarà impegnata sul campo del Volpiano.

I valdostani vogliono continuare la loro striscia positiva come sottolinea il giocatore Stephane Merivot: "Scenderemo in campo con il Volpiano e dovremo essere cinici e attenti a molti aspetti, perché sappiamo che i nostri avversari si prepareranno bene per giocare con noi.

Un aspetto su cui dovremo stare attenti è la fallosità perché talvolta in alcuni match sono stati proprio i falli a penalizzarci, facendoci perdere punti e momenti importanti. Inoltre, dovremo essere precisi e lavorare sui dettagli per portarci a casa un’altra vittoria con un buon punteggio: cercheremo, quindi, di giocare una partita solida sempre per ambire alla desiderata promozione in B. Tutta la squadra e tutta la società continuano a lavorare per realizzare questo sogno! Ce la metteremo tutta, fino alla fine.

Ringrazio i miei compagni per l’affetto che mi hanno dimostrato nel corso della partita appena giocata a San Mauro. Mi hanno soprannominato “l’uomo bonus” e ne sono stato lusingato: per me, come per tutti i miei compagni, dopo una settimana di lavoro e di allenamenti, è un vero privilegio indossare la maglia dello Stade".