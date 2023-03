Pesistica: Noemi Kraja primeggia agli Open di qualificazione di Moncalieri

Due giorni di gare per gli atleti valdostani della Bars n Guns Weightlifting di Aosta, presenti con una nutrita compagine a Moncalieri, sabato 25 e domenica 26 febbraio, per la prima fase Open utile alla qualificazione ai Campionati Italiani di classe e Assoluti.

Per quanto riguarda la gara femminile, tra le atlete valdostane anche la plurimedagliata Noemi Kraja che primeggia ampiamente con le alzate di 80 kg in strappo e 98 kg in slancio, miglior risultato non solo in categoria 64 kg ma anche tra tutte le pesiste in competizione.

Aurora Pititto, medaglia d’argento ai nazionali Juniores disputatisi lo scorso settembre, porta a casa cinque ottime alzate su sei, chiudendo con 72 kg nello strappo e 85 kg nello slancio, categoria 87+ kg, secondo posto assoluto. Brillante l’esordio agonistico per Monica Deodati che conclude una buona prova in categoria 55 kg, con 28 kg in slancio e 40 kg in strappo.

In campo maschile, ottima prova per Lucio Varzi, che pur essendo reduce da un infortunio a una spalla si è guadagnato il secondo posto con cinque alzate valide su sei, 107 kg nello strappo e 122 kg nello slancio in categoria fino a 89 kg. Samuele Raco, alla sua prima gara nella categoria 102 kg. ha centrato cinque alzate su sei, portando a casa 85 kg nello strappo e 105 kg nello slancio. Julien Comé, nella categoria Under 17, ha concluso la gara migliorando le sue precedenti prestazioni, alzando 78 kg in strappo e 89 kg in slancio.