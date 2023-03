Sci alpino: Sc Courmayeur MB vince il Trofeo Archidé

Cielo parzialmente coperto e condizioni meteo in generale buone hanno accolto il 234 concorrenti che hanno dato vita allo Slalom riservato alla categoria Ragazzi, circuito regionale Gros Cidac, vinto da Hélpne Blanchet e Tommaso Paletti. Organizzato dallo Sc Crammont MB, in palio per la classifica per società, il Trofeo Archid, vinto dallo Sc Corumayeur MB, davanti al sodalizio organizzatore e al Club de Ski Valtournenche.

Fa segnare il miglior crono in entrambe le manche e conquista il gradino più alto del podio Hélène Blanchet (Sc Crammont MB; 1’31”32), davanti alla coppia dello Sc Courmayeur MB, Maria Luisa Pene Vidari (1’33”78; quarta a metà gara) e Azzurra Pinto (1’35”12). Al quarto posto Maya Moras (Club de Ski; 1’37”35) e, quinta, Anna Prete (Sc Courmayeur MB; 1’38”11; settima al termine della prima manche).

Anche al maschile Tommaso Paletti (Sc Crammont MB; 1’29”06) fa segnare il miglior tempo nelle due frazioni, e precede il duo griffato Sc Courmayeur MB: Giovanni Pene Vidari (1’31”23) e Edoardo Ceroni (1’32”98). Al 4° e 5° posto ancora Sc Crammont MB, grazie a Umberto Chiapello (1’33”65) e Giorgio Gabriele Russi (1’33”85; che risale all’11° posizione).