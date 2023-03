Rugby: Grande vittoria dello Stade Valdôtain under 17 contro il Volvera

Pomeriggio mite al Comunale di Sarre dove si respira un clima di festa e da grandi occasioni, infatti l'Italia sta giocando a Roma la sua partita del VI nazioni 2023 contro l'Irlanda e l'aria è carica di aspettative.

I giovani leoni valdostani vanno in campo per il riscaldamento mentre risuonano nell'aria i boati dei tifosi che seguono le vicende della nazionale maggiore, la partita sicuramente si sta mettendo bene e questo infonde enorme motivazione.

Al kick off i giovani gialloneri, che vestono di rosso per l'occasione, si presentano in campo spietati e cinici, mettendo alle corde i pari età del Volvera in molteplici circostanze. Nella prima frazione di gioco i valdostani hanno il 95% di occupazione del territorio avversario, praticamente il Volvera non mette mai il naso nella metà campo avversaria affidando le proprie azioni all'enorme e volenteroso numero 8 ospite cui i ragazzi valdostani prendono presto le misure mettendo un freno alle sue dirompenti offensive.

Il tabellino recita 43 a 0 all'intervallo con 7 mete messe a segno da Maietti, De Meyer due volte, Tolnai, Deval e Tarabella. Alla ripresa delle ostilità il numeroso pubblico che assisteva in televisione alle imprese gladiatorie della nazionale maggiore si sposta sul campo di gioco per seguire la giovane formazione under 17 di cui si apprende il percorso netto fino a quel momento. Si riprende il gioco con 7 sostituzioni tra le file dei locali e spazio a tutti gli effettivi della panchina. L'inizio del secondo tempo è da incubo, l'orgoglio degli ospiti prende il sopravvento e il Volvera, complice qualche disattenzione in difesa dello Stade condita da un comprensibile senso di appagamento, si prende la soddisfazione di andare in meta.

La reazione degli ospiti seppur volenterosa è solo un lampo nel pomeriggio valdostano, presto infatti i ragazzi di casa riprendono in mano le redini del gioco per tornare a colpire nel modo più efficace che conoscono. Nel secondo tempo il gioco risulta più spezzettato e meno lineare, sicuramente la stanchezza si fa sentire e anche qualche fallo di troppo non consente ai gialloneri di sfruttare al meglio tutta la mole di gioco prodotta.

Il Volvera non ci sta e reagisce come meglio può mettendo a segno altre due mete tra le numerose marcature locali che vedono andare a segno De Meyer tre volte, Maietti due volte, Tarabella, Fusetti X., Lo Tufo e Canistracci che fissano il punteggio sul finale di 86 a 15. Troppo Stade per questo Volvera oggi a Sarre e lo stato di grazia e di forma fa ben sperare per il prossimo appuntamento a Biella e per il prosieguo della stagione dove i ragazzi andranno ad incrociare le formazioni liguri per la disputa della coppa mari e monti che lo scorso anno vide trionfare proprio la squadra Stade Valdotain/Ivrea under 17.

Quest'anno i presupposti ci sono tutti per ripetere l'impresa come sottolineato anche dai commenti del competente pubblico presente a Sarre. Per la cronaca l'Italia non ha vinto contro i maestri irlandesi, formazione numero 1 al mondo, ma ha dato dimostrazione di essere una grande ed orgogliosa avversaria sul campo, il giusto stimolo per i giovani che calcano i campi di periferia con la speranza che un giorno, sempre più vicino, possano essere loro i protagonisti con la maglia della nazionale.

Formazione: De Meyer, Canino, Tolnai Paolo, Maietti, Fusetti, Tarabella, Donnet, Meneghetti, Deval, Longo, Ardy, Calvone, Novani, Stella, Marchesini. A disposizione in panchina: Orrù, Felentzer, Gerbi, Lo Tufo, Vercelli, Cannistraci, Fusetti