Sci nordico: Campionato italiano Allievi, nella staffette di Pragelato in pista tanti valdostani

Poca gioia per i giovani valdostani impegnati negli ultimi tre giorni, a Pragelato, nei Campionati italiano Allievi di Fondo, rassegna tricolore che si è conclusa questa mattina con le Staffette in tecnica classica: 3 x5 km maschile e 3 x 4 km femminile.

In campo maschile si piazza al 15° posto la selezione valdostana A composta da Gabriele Leone, Matteo Maniezzo e Aron Benetti (42’06”8). E' 23a la Valle d’Aosta B con Yannick Farinet, Etienne Meynet, Jody Vittaz. 29a la Valle d’Aosta ‘C’ composta da Liam Stangalino, Mathias Milliery, Federico Vuyet. 32a la Valle d’Aosta ‘D’ (48’18”7).

In campo femminile in 13a posizione Valle d’Aosta ‘A’ con Claire Frutaz, Martina Bisson, Emilie Gontier (44’31”3). Si piazza 20a Valle d’Aosta ‘B’ con Hélène Pieropan, Martina Tullia Trentin, Matilde Martocchia (47’11”0). E' 23a la Valle d’Aosta ‘C’ co posta da Linda Vallet, Chiara AmPlie Calvone, Caroline Bérard (48’57”1).