Rugby: Stade Valdôtain, vittoria importante sul campo del San Mauro Torinese della Seniores

Vittoria importante per la Seniores dello Stade Valdôtain Rugby che continua il suo magic moment in campionato superando in trasferta l'insidioso San Mauro Torinese per 27-6.

"E' stata una partita intensa, il campo era pesante a causa della pioggia e della neve - ha dichiarato il giocatore Aldo Colaiuda - per cui abbiamo giocato molto di mischia. Abbiamo sicuramente difeso bene e, in certi momenti, attaccato meglio. Si è visto il bel lavoro che stiamo facendo in allenamento e la squadra è davvero unita e coesa".

Formazione: 1 Gontier, 2 Gontier, 3 Colaiuda, 4 Henriod, 5 Lallinaj, 6 Seghesio, 7 Tavella, 8 Duc, 9 Calosso, 10 Gramajo, 11 Brama , 12 Lancione, 13 Zappa, 14 Santoro, 15 Bonfiglioli. A disposizione in panchina: 16 Benzi, 17 Bellafiore, 18 Di Sciacca, 19 Brongo, 20 Merivot, 22 Spagnolli. Allenatori: Parra e Ferrucci