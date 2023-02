Primi top runners al Cervino Matterhorn Ultra Race. Dal 1° marzo caccia ai pettorali per il K28 e il K16

I primi “top runners” scaldano le gambe e si preparano alla seconda edizione di Cervino Matterhorn Ultra Race, che torna dal 21 al 23 luglio. Saranno diversi gli atleti che si sfideranno lungo i 173 chilometri tra l’Italia e la Svizzera, tra Breuil-Cervinia, Bionaz, Sankt Niklaus, Zinal e Zermatt.



A cinque mesi dall’evento si preannuncia già una piacevole sfida in campo maschile. Il canadese Galen Reynolds e l’italiano Andrea Macchi - vincitori a braccetto della prima edizione - si ritroveranno in griglia di partenza insieme allo spagnolo Oscar Perez Lopez (volto noto in Valle d’Aosta per la sua simpatia e le sue numerose presenze al Tor des Géants), al nepalese Sangé Sherpa (fresco vincitore della Amazean Jungle Thailand di 165 chilometri) e al britannico Damian Hall (14° al TorX 2022 e 5° all’Ultra Trail du Mont Blanc 2018). Tornerà sui sentieri della Valle d’Aosta anche l’altoatesino Peter Kienzl, così come Andrea Mattiato, Michaël Nançoz e Gael Jeannet.



Tra le donne è confermato il ritorno della basca Silvia Trigueros Garrote, vincitrice lo scorso anno e più volte protagonista sui sentieri della Valle d’Aosta e del Tor des Géants. Confermate anche le presenze dell’iraniana Mahya Karbalaii, quarta nel 2022, e dell’ormai valdostana Lisa Borzani. In partenza anche la valdostana Elisabetta Negra.



Intanto il 1° marzo apriranno le iscrizioni alle ultime due distanze previste per la seconda edizione di CMUR. Da mercoledì sarà caccia a un pettorale per il K28 (28 chilometri - 1.750 metri dislivello positivo) e per il K16 (16 chilometri - 1.000 metri dislivello positivo). Solo fino al 10 marzo sarà in vigore una quota estremamente vantaggiosa, pari a 22 euro per la prima distanza e a 15 euro per la seconda, subito dopo scatteranno gli aumenti a 35 euro (K28) e 25 euro (K16). All’interno il pettorale, i servizi dell’intera giornata e una t-shirt celebrativa di Montura, sempre main sponsor dell’iniziativa.



Proseguono le iscrizioni al K55 (40 euro fino al 10 marzo con t-shirt Montura e pranzo finale) e alla 173 chilometri di Cervino Matterhorn Ultra Race, la gara più impegnativa che partirà all’alba di venerdì 21 luglio e terminerà domenica 23 con l’arrivo degli ultimi. Per questa prova le basi vita saranno due, una a Zinal e una a Sankt Niklaus.