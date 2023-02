Rugby: Stade Valdôtain, la Seniores impegnata nella trasferta insidiosa di San Mauro Torinese

La Seniores dello Stade Valdôtain Rugby torna in campo domenica 26 febbraio alle ore 14.30 sul campo del San Mauto Torinese.

Un match insidioso per la compagine valdostana che continua la rincorsa alla capolista, dopo la vittoria nel turno precedente.

"La partita contro il San Mauro è una sfida classica degli ultimi anni: sono sempre partite difficili, tirate e combattute e questa avviene in un momento particolare -sottolinea il tecnico Stefano Ferrucci - essendo reduci dalla bellissima vittoria di domenica con il Rivoli, in cui abbiamo dato spettacolo e mettendo in campo un gioco efficace. Dall’altra parte siamo di nuovo a fronteggiare alcuni infortuni, per cui, essendo una partita chiave della stagione, cerchiamo di affrontarla con fiducia e tanta voglia di giocare".