Rugby: Stade Valdôtain, continua la rincorsa della Seniores

Continua la rincorsa della Seniores dello Stade Valdôtain Rugby al Rho che nel match interno di Sarre supera in maniera netta per 71-11 il Rivoli, rimediando allo stop subìto proprio contro la capolista.

"Era una partita difficile quella di questa domenica in casa con il Rivoli - ha dichiarato coach Germana Parra - soprattutto perché arriva dopo quella persa con il Rho. Ci trovavamo sottotono, condizionati da quella sconfitta. Oggi siamo riusciti a tirare su la testa, imponendo il nostro ritmo e giocando il rugby che vogliamo e sappiamo giocare".

"E' stata una partita importante per me personalmente - ha evidenziato il giocatore Antoine Brongo - perché ho combattuto una mia paura, quella del contatto e ora non ho più paura di placcare. Dal punto di vista della squadra penso che abbiamo giocato con molto cuore e molta testa, abbiamo tenuto la mente fredda e razionale, portando a casa i punti meritati".

Formazione: 1 Gontier, 2 Gontier, 3 Lallinaj, 4 Henriod, 5 Merivot, 6 Seghesio, 7 Tavella, 8 Duc, 9 Zappa, 10 Gimenez, 11 Santoro, 12 Lancione, 13 Bonfiglioli, 14 Romeo, 15 Gramajo. A disposizione in panchina: 16 Benzi, 17 Spagnolli, 18 Di Sciacca, 19 Calosso, 20 Brama, 21 Brongo, 24 Zanuso. Allenatori: Parra German e Ferrucci Stefano.