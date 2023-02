Sci alpino: Gigante Ragazzi di Courmayeur a Laura Pene Vidari e Federico Valente

Poco meno di 150 concorrenti, questa mattina, sulla Le Greye di Courmayeur, per dare vita a un Gigante Ragazzi, inserito nel circuito regionale Gros Cidac e organizzato dallo Sc Courmayeur MB, che ha visto imporsi Maria Laura Pene Vidari e Federico Valente.

Nella competizione in rosa, successo di Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 54”90), davanti a Hélène Blanchet (Sc Crammont MB; 55”71) e a Anaïs Vuillermoz Curiat (Sc Aosta; 56”24). In quarta posizione Nicole Serafini (Sc Crammont MB; 56234) e, in quinta, Elisa Sartorelli (Club de Ski Valtournenche; 56”62).

Nei maschi, vittoria di Federico Valente (Club de Ski; 54”84), che precede Tommaso Paletti (Sc Crammont MB; 55”38) e Nicolas Fosson (Sc Aosta; 55”43). Quarto posto a Matteo Marino (Sc Crammont MB; 55”79) e, quinto, Mattia Fosson (Sc Aosta; 55”92).