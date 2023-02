Ciclismo: Tormena e Guichardaz vincono al Trofeo Carbula Park di Calice Ligure

Tanti atleti dei sodalizi valdostani, ieri, a Calice Ligure (Savone) al via del 3° Trofeo Carbula Park di MountainBike, dove si registrano le vittorie di Gaia Tormena e Sofia Guichardaz, e i podi di Giulia Challancin e Mattia Agostinacchio

Dal debutto su strada, la scorsa settimana, in Spagna, con la maglia Uae Development, nella categoria Elite Donne, torna alle ruote grasse e s’impone Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta), a precedere Giulia Challancin (Scott Libarna Racing Team) e Giorgia Giannotti (VallerBike).

Negli Juniores Donne, Vittoria Rizzo (Gs Termo La Spezia), precede Giada Martinoli (Ju Green), e a Anna Pellegrino (Rock Bike Team). Al quinto posto Emilie Bionaz (Cicli Lucchini).

Negli Allievi Donne secondo anno, vittoria di Sofia Guichardaz (Xco Project – Francesconi Racing), che precede Marika Comba (Rostese) e Eleonora Veroni (GagaBike). In campo maschile, terzo gradino del podio di Mattia Agostinacchio (Xco Project – Francesconi Racing), nella gara vinta da Federico Brafa (Biassono) davanti a Elia Rial (GagaBike). In 13° posizione Thierry Philippot (Gs Lupi); 21° Mathieu Grimod (Cicli Lucchini); 44° Mattia Lunardi (Xco Project – Francesconi Racing).

Negli Allievi Donne primo anno, successo di Maya SCianda (Baseco); al 7° posto Annie Vevey (Vc Courmayeur MB). In campo maschile s’impone Simone Pesenti (Speed Bike Rocks). Al 12° posto Paolo Costa (Gs Lupi); 19° Fabien Borre (Cicli Lucchini); 24° e 26° Erik Henriod (Cicli Lucchini) e Lamberto Falchi (Vc Courmayeur MB); 30° Davide Savoia (Cicli Lucchini);

Negli Esordienti secondo anno, vittoria di Lorenzo Favero (Rostese). In 32° posizione Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB); dal 35° al 37°, Mathias Consoli (Vc Courmayeur MB), Matteo Abbate (Cicli Lucchini) e Cesare Fontanelle (Gs Lupi); 42° Christian Faita (Cicli Lucchini); 52° Jacques Costantino (Vc Courmayeur MB).

Negli Esordienti Donne primo anno, gradino alto del podio a Gioia Raimondo (Rive Rosse). Ottava Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB); 13° Arlyn Sposito (Gs Lupi). In campo maschile, successo di Davide Grigi (Team Alba Orobia). In 8° posizione Raphael Tremblan (Vc Courmayeur MB); 25° Joel Philippot (Gs Lupi).

MountainBike

Esordio stagionale con il botto di Martina Berta che, ieri, si è nettamente imposta negli Internacionales Chelva 2023, gara Hors catégorie disputata nella località della comunità autonoma Valenciana, in Spagna. In maglia tricolore, Martina Berta (Santa Cruz Rockshox Pro Team), nei primi colpi di pedale, ha fatto parte di un gruppetto di sei battistrada, me ben presto ha aumentato il ritmo e lasciato la compagnia, andando a vincere in solitaria, con il tempo complessivo 1h 24’23”, davanti all’ex campionessa mondiale, la britannica Evie Richards (1h 24’54”) e all’olandese Anne Tauber (1h 25’35”).