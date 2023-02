Sci di fondo: "Trofeo Mezzalama", sono già 90 i team iscritti alla competizione

Si sono aperte il 4 Febbraio le iscrizioni alla 23esima edizione del Trofeo Mezzalama, tappa de “La Grande Course”, in programma il prossimo 22 aprile. Dopo 4 anni di assenza della Maratona dei Ghiacciai, gli organizzatori non sapevano come avrebbero risposto gli atleti: non era facile prevedere se la voglia di gareggiare sul filo dei 4000 metri dal Cervino al Monte Rosa fosse rimasta intatta o fosse diminuita. In questi primi giorni di apertura delle iscrizioni possiamo dire che il desiderio di mettersi in gioco partecipando alla mitica competizione di scialpinismo più famosa al mondo fosse già nei programmi agonistici degli atleti.

In queste prime squadre, oltre a qualche team italiano, la maggioranza degli atleti sono stranieri, Austria, Andorra, Svizzera, Francia, Spagna, USA, Polonia, Bulgaria, Norvegia e Germania. Chissà che il tetto delle 300 squadre stabilito dalla Fondazione venga raggiunto prima del 12 aprile, giorno di chiusura delle iscrizioni.

Indossare il pettorale del Trofeo Mezzalama non è cosa facile: tutti i concorrenti insieme alla domanda di partecipazione debbono allegare un curriculum alpinistico che sarà valutato dal direttore tecnico Adriano Favre e dal suo staff. Un curriculum alpinistico, sì, perché non basterà essere dei bravi atleti per essere sulla linea di partenza di Breuil-Cervinia, bisognerà essere prima di tutto degli alpinisti con ottime capacità di muoversi in cordata, in alta quota, in un terreno non facile come quello dei ghiacciai del Monte Rosa. E’ chiaro che chi si è già classificato nelle passate edizioni del Trofeo o ha corso qualche altra competizione inserita del prestigioso circuito de “La Grande Course” avrà già le credenziali per vestire il pettorale della XXIII edizione.

Per quanto riguarda il regolamento, è stato deciso di inserire nel materiale obbligatorio una vite da ghiaccio, uno strumento fondamentale per assicurarsi sul ghiaccio in caso di pericolo. Questa decisione è stata presa per le condizioni in cui versa il ghiacciaio, purtroppo a causa delle scarse precipitazioni nevose di questi ultimi anni, ci sono moltissimi tratti di ghiaccio verde.

Il prossimo 22 aprile si disputerà anche il Mezzalama Jeunes che si correrà a Gressoney-La-Trinite in concomitanza con il Trofeo Mezzalama. I giovani atleti, il futuro dello scialpinismo, vivranno un momento di festa e di gioia insieme a tutti gli altri mezzalamisti e taglieranno il traguardo dei Senior accolti dal calore del pubblico in festa.