Rugby: Stade Valdôtain, la formazione Seniores ritorna in campo a Sarre

Lo Stade Valdôtain Rugby torna in campo a Sarre per un'importante sfida di campionato contro il Rivoli Rugby. L'appuntamento è per domenica 19 febbraio, alle ore 14.30, con i valdostani che vogliono proseguire nell'ottimo momento che stanno vivendo.

"Domenica scendiamo finalmente di nuovo in campo in casa, a Sarre - dichiara il giocatore Stefano Gontier - e dico finalmente perché dopo due partite in trasferta l’idea di giocare nuovamente sul nostro terreno di gioco, con i nostri tifosi sulle tribune e con gli amici che sicuramente ci supporteranno, ci dà un sacco di carica".

"La partita di domenica è contro il Rivoli Rugby ed è la prima volta che la incontriamo dall’inizio della stagione. Ovviamente continuiamo a lavorare per il nostro obiettivo: mantenere il livello e crescere sempre più, puntando sempre al massimo. Sicuramente abbiamo anche voglia di divertirci, ma sempre con l’idea di uscire dal campo a testa alta, consapevoli di aver dato tutto quello che potevamo durante gli 80 minuti del match", conclude Gontier.